Så gick det i Emiltrofén – flera hemmaförare tog viktiga poäng

Emiltrofén

Debutant (3 st)

0) Oscar Hedberg/Roger Hedberg, Kristdala MS, VW Golf Mk 4, Fullföljt, 0) Oskar Andersson/Anders Andersson, Vimmerby MS, VW Passat, Fullföljt, 0) Sara Andersson/Eric Tunebäck, Vimmerby MS/, Volvo V70, Fullföljt

Ungdomsrally (5 st)

1) Wille Gad/Magnus Gad, Lessebo MK, Volvo 940, 27.48,5, 2) Hugo Kahnborg/Marcus Kahnborg, Linköpings MS, Suzuki Swift GTI, 29.19,0, 3) Adam Grahn/Marcus Sundh, Simrishamns MK/Älmhults MK, VW Polo, 29.38,7, 4) Wilmer Jonsson/Mattias Andersson, VÖMK, Volvo 940, 29.54,5

RM Klass 3 F <1150cc (CT6 & GT8) 1962-1965 (3 st)

1) Göte Nygren/Ragnar Glav, MK Kopparberg/Vallentuna MK, Saab Sport, 30.01,8, 2) Benny Erixon/Johan Klaar, Sigtuna RC, Saab 96 2T, 30.09,1, 3) Bo Eriksson/Ola Bolinder, Sigtuna RC, Saab Sport, 33.58,0

RM Klass 5 F 1300-1600cc (CT8 & GT10) 1962-1965 (1 st)

1) Kenneth Waltersson/Thomas Waltersson, Anderstorp RC, Ford Cortina Lotus, 29.10,7

RM Klass 6 F >1600cc (CT9, CT10, GT11 & GT12) 1962-1965 (1 st)

1) Håkan Holm/Jesper Holm, Vallentuna MK, Volvo Amazon, 28.45,4

RM Klass 11 G2 1300-1600cc (CT18 & GTS20) 1970-1971 (2 st)

1) Nils Thelin/Aki Eronen, Skillingaryds MK, VW 1302s, 29.33,7, 2) Håkan Huggare/Benny Johansson, Kolsva MS, Saab 96, 32.40,7

RM Klass 15 H1 1300-1600cc (CT23 & GTS25) 1972-1975 (3 st)

1) Kjell Fransson/Ingela Karlsson, Vimmerby MS, VW 1303 Typ 1, 27.21,9, 2) Tojje Axelsson/Kenneth Breistål, Team Skogsåkarna, VW 1303 S, 30.34,7, 3) Roger Andersson/Sören Olsson, Films MK, Toyota Corolla, 31.27,8

RM Klass 16 H1 1600-2500cc (CT24 & GTS26) 1972-1975 (8 st)

1) Janne Westlund/Terje Plomén, MK Kopparberg/SMK Valdemarsvik, Opel Ascona Cf, 27.02,5, 2) Jonas Nelson/Alf Granström, Silverdalens MSK/Vimmerby MS, Opel Ascona, 27.24,8, 3) Urban Farbäck/Anders Braf, SMK Eksjö/Silverdalens MSK, Opel Kadett GT/E, 27.42,7, 4) Magnus Folkesson/Jimmy Johansson, Vimmerby MS, Volvo 142, 27.49,8, 5) Peter Thume/Karin Danielsson, Kolsva MS, Opel Kadett GT/E, 27.57,4, 6) Anders Malm/Claes Örnskog, Ydre MK/Höglandets MS, Opel Ascona, 28.13,2, 7) Per-Åke Forsman/Sigge Flodin, Dals MK/Uddevalla Kartingklubb, Opel Ascona A, 28.55,5

BRC Klass 1 A/B Grupp E (4 st)

1) Hans Andreasson/Roger Hägg, Kullings MS, Audi 80, 28.52,7, 2) Arne Nörager/Philip Nörager, Östgöta BSF, M-B C180, 29.04,2, 3) Boo Hugoson/Hans-Bertil Berglund, Wäxjö MS, VW Golf, 30.03,3

BRC Klass 2 C - Grupp E (11 st)

1) Daniel Wärnlund/Erik Ohlsson, Gullabo RC, BMW 318, 28.54,3, 2) Patrik Lund/Jonas Frejd, Målilla MK BK/Vimmerby MS, Toyota Corolla, 29.07,9, 3) Anders Hugosson/Joakim Gustafsson, Wäxjö MS, Ford Focus, 29.41,7, 4) Jakob Sandberg/Dennis Stendal, Norrahammars MK, VW Golf 3, 30.04,4, 5) Tommy Rosell/Henrik Larsson, Team Skogsåkarna, BMW 316 ti Compact, 30.07,8, 6) Torbjörn Södergren/Annika Engqvist, Tjust MK/Vimmerby MS, VW Golf Mk 1, 30.22,5, 7) Andreas Karlsson/Lasse Hallermark, Nybro AC, VW Golf, 30.41,2, 8) Urban Petersson/Klas Karlsson, Östergyllen RC/Ydre MK, d:o, 30.50,4, 9) Marcus Westergren/Peter Andersson, Jungnerligans RC/Östergyllen RC, Opel Astra, 34.29,4

BRC Klass 3 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc (14 st)

1) Robin Thörnberg/Elinor Thörnberg, Vetlanda RRC, Volvo 240, 26.50,9, 2) Johan Karlsson/Lina Jonasson, Tjust MK/Ydre MK, Volvo 940, 27.04,7, 3) Christian Pettersson/Johnny Hjelm, Åtvidabergs MK, d:o, 27.26,2, 4) Per-Ola Thörnberg/Oscar Almqvist, Vetlanda RRC, d:o, 27.27,6, 5) Thomas Karlsson/Emil Karlsson, Södra Sunnerbos MK, d:o, 27.34,4, 6) Tobias Pettersson/Åke Kjellgren, Gränna MK, d:o, 27.37,9, 7) Christer Westerdahl/Marie-Louise Westerdahl, Skillingaryds MK, Volvo S40, 28.03,9, 8) Filip Sjögren/Maja Björnell, VÖMK, Volvo 940, 28.13,6, 9) Jonas Gustavsson/Patrik Berglund, Hässleholms MK/Södra Sunnerbos MK, Volvo 240, 28.45,6, 10) Ronny Adolfsson/Nathalie Karlsvärd, Finspångs MS, Volvo 940, 29.05,4, 11) Kenth Lindkvist/Robin Falén, Ryds MK, d:o, 29.18,9, 12) Tomas Damm/Tomas Kasselstrand, MK Kinda, Volvo 240, 29.35,8, 13) Conny Martinsson/Magnus Nieminen, Wäxjö MS, Citroën AX Sport, 29.52,8

BRC Klass 4 C-förare: Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc (19 st)

1) Måns Gad/Ted Williamsson, Lessebo MK/Jungerligan RC, Volvo 940, 27.09,1, 2) Erik Ljungberg/Kim Gustafsson, Falköpings MK, d:o, 27.52,3, 3) Morgan Nillekvist/Leif Håkansson, Gullabo RC, d:o, 27.55,0, 4) Rasmus Johansson/Robin Liljegren, Karlskrona AK, Volvo 740, 27.55,6, 5) Markus Nilsson/Linda Simonsson, Gullabo RC/, Volvo 240, 28.10,6, 6) Lukas Petersson/Robin Rylander, Nybro AC, Volvo 940, 28.11,4, 7) Emil Karlsson/Johan Karlsson, Vimmerby MS, Volvo 244, 28.30,5, 8) Niclas Johansson/Tobias Wingårdh, Kinds MK/Toarps MK Borås, VW Golf GTI, 28.34,6, 9) Albin Adolfsson/Christer Adolfsson, Vetlanda RRC/SMK Eksjö, Volvo 940, 28.51,7, 10) Felix Skärbring/Mikael Skärbring, Jungnerligans RC, d:o, 28.56,2, 11) Fredrik Cronwall/Fhilip Albinsson, Vetlanda RRC, Volvo 944, 29.06,9, 12) Martin Bysén/Per-Anders Eklund, Ryds MK/Wäxjö MS, Volvo 240, 29.17,3, 13) Mathias Johansson/Lovisa Johansson, Jungnerligans RC, Volvo 244, 29.19,8, 14) Patrik Lundström/Tony Seger, Gullabo RC, Volvo 240, 29.20,4, 15) Fredrik Engstrand/Sara Andersson, Åtvidabergs MK, Volvo 940, 29.27,8, 16) Daniel Marginean/Patrik Espenrud, Östgöta BSF/Tjust MK, Opel Astra, 31.12,1, 17) Roland Nilsson/Mats Forsström, Linköpings MS, Volvo 940, 31.52,5, 18) Sofie Gustafsson/Britt-Marie Svensson, Ljungby MK, d:o, 33.55,4

BRC Klass 6 A-B-C-förare: Appendix K. 1976-1990, Ej 4WD (14 st)

1) Morgan Olsson/David Johansson, Vimmerby MS/MK Ramunder, Volvo 240, 25.48,7, 2) Kent Nordquist/Per-Erik Hellström, Vansbro MK/Fredriksbergs MK, Volvo 244, 26.15,0, 3) Janne Blom/Krister Hernström, Finspångs MS, Volvo 240, 26.47,8, 4) Anders Söderberg/Lotta Strand, Botkyrka MK/SMK Valdemarsvik, Opel Kadett GSI, 26.57,9, 5) Sven-Åke Angerd/Robin Sanell, Norrahammars MK/Anderstorps RC, Ford Escort RS 1800, 27.18,9, 6) Joakim Petersson/Jan Nilsson, Tjust MK, Opel Kadett 2,0, 27.19,3, 7) Björn Johansson/Håkan Lindh, MSK Kvarnvingarna, Opel Ascona, 27.25,1, 8) Peter Lindblad/Bengt Lindblad, Sigtuna RC, Opel Ascona B, 28.32,1, 9) Anders Pettersson/Jonathan Pettersson, Tjust MK, Volvo 242, 28.32,1, 10) Hans Gustafsson/Björn Gustafsson, Jönköpings MK, Toyota Starlet, 29.02,3BRC Klass 7 Grupp H Classic (4 st)1) William Andersson/Algot Andersson, Vimmerby MS, Volvo 242, 26.25,0, 2) Tomas Christiansen/Tony Gustafsson, Gullabo RC, d:o, 27.06,0, 3) Kalle Nyström/Amanda Jonsson, Kalmar Sportvagnsklubb, d:o, 27.32,1, 4) Karl-Erik Forsman/Frida Lindström, Botkyrka MK/Skillingaryds MK, Opel Manta B, 30.04,8

BRC Klass 8 A-2 wd (12 st)

1) Victor Karlsson/Thomas Gustavsson, Vimmerby MS/Kristala MS, Toyota Corolla, 24.56,2, 2) Håkan Tagesson/Anders Tagesson, Nybro AC, Volvo 242, 25.13,4, 3) Magnus Johansson/Andreas Johansson, Östgöta BSF, Volvo 240, 25.25,7, 4) David Lindström/Jessica Svensson, Skillingaryds MK, Volvo 940, 25.29,2, 5) Andreas Elfver/Lars Elfver, Gränna MK, Volvo 240, 26.15,9, 6) Henrik Gustavsson/Jonas Sandberg, Östgöta BSF/Norrköpings MK, M-B 190e 2,5 16v, 26.18,8, 7) Urban Borg/Robert Bertilsson, Vetlanda RRC, Volvo 940, 26.23,1, 8) Peter Hålling/Björn Svensson, Norrköpings MK/Östgöta BSF, Opel Ascona B, 26.30,8, 9) Janne Kristiansson/Niklas Johansson, Wäxjö MS, Volvo 940, 26.31,4

BRC Klass 9 B - 2 wd (9 st)

1) Anton Måhagen/Joel Thapper, Åtvidabergs MK, Volvo 244, 25.51,1, 2) Terese Lennartsson/Johan Kastenman, Lunds AC/Kristianstads MK, Opel Kadett, 26.11,8, 3) Tobias Wärnström/Hedda Angelöv, Ydre MK/Gränna MK, Saab 9-3, 27.00,1, 4) Hampus Classon/Tobias Karlsson, Karlskrona AK, Opel Ascona B, 27.08,7, 5) Hans Johansson/Magnus Lindwall, SMK Valdemarsvik, Volvo 940, 27.15,3, 6) Roger Petersson/Tommy Petersson, Lessebo MK/Vimmerby MS, VW Golf, 28.39,3

BRC Klass 10 C - 2 wd (7 st)

1) Anton Mogeswärd/Selma Nilsson, MK Ramunder, Volvo 244, 26.09,6, 2) Hugo Sääf/Hanna Sääf, MK Ramunder, Volvo 242, 26.28,8, 3) Peder Andersson/Linus Karlsson, Vimmerby MS/Team Skogsåkarna, Volvo 740, 26.43,0, 4) Robert Nyberg/Jocke Johnson, MK Ramunder, Volvo 242, 28.23,3, 5) Evert Harrström/Jan Pennycook, Norrköpings MK, Opel Kadett 2,0 E, 28.36,8, 6) Mathias Granback/Anton Granback, Oskarshamns RRC, Volvo 242, 34.38,4