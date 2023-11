Didrik var urstark i kåsan - ska bli pappa vilken dag som helst

Didrik Gustafsson gjorde en urstark kåsa och körde in på plats 13. Foto: Linus Johansson

November 2023 lär bli en månad som Didrik Gustafsson sent kommer att glömma. I natt körde han in som 13:e man i Novemberkåsan och vilken dag som helst ska han bli pappa för första gången.

Didrik Gustafsson körde inspirerat under hela tävlingsdagen och låg hela tiden med bland de 15 bästa i totalen. Under den sista nattetappen indikerade dock tiderna att hemmaföraren började tröttna, men han höll ändå ihop åkningen på ett starkt sätt.

Vid 02-tiden natten mot söndag kom han in på rampen vid Astrid Lindgrens Värld samtidigt som vännen Robert Blom, som slutade på placeringen bakom Didrik Gustafsson. Just Blom, och Casper Lindholm, kom att spela en avgörande roll för Didrik under slutdelen av kåsan.

– Just nu känns det fantastiskt bra. Det var otroligt slitigt mot slutet. Jag satte mig fast på varenda sträcka och på näst sista sträckan gick jag helt in i väggen och fastnade rejält på ett ställe. Då kom Robert och Casper och hjälpte mig upp och sen åkte vi tillsammans. Så jävla snällt av dom. Vi startade sista sträckan ihop och höll ihop hela vägen, säger Didrik Gustafsson.

Drömmen blev sann

Med sin trettondeplats blev Gustafsson dessutom bästa Vimmerbyförare strax före Robert Blom. Han blev dessutom tvåa i seniorklassen.

– Det är såklart lite extra roligt.

Vad betyder det här för dig?

– Först och främst känns det fantastiskt. Jag hade en dröm, inte ett mål, att bli topp 15, så det känns otroligt bra.

Hur mår du nu precis efter målgång?

– Jag är sliten, men mår riktigt bra. Jag fick ny kraft när jag åkte upp på rampen.

Det faktum att Didrik Gustafsson vilken dag som helst ska bli pappa för första gången kanske också gav lite extra styrka under den tuffa natten.

– Det är beräknat att barnet ska komma idag, men än har det inte blivit något. Min sambo har varit med här hela dagen. Det var lite nervöst inför tävlingen om jag skulle kunna vara med och köra eller inte. Jag ser verkligen fram emot att bli pappa.