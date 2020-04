Samtliga motortävlingar ställs in

"Utifrån regeringens beslut om max på 50 personer vid offentliga sammankomster, Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets rekommendationer om att ställa in eller skjuta på alla tävlingar, har Svemos styrelse idag 1 april 2020 beslutat att all tävlingsverksamhet inom Svemo omedelbart ska ställas in. Beslutet kommer gälla tills vidare, och målet är att verksamheten ska komma igång så snart myndigheterna och Svemos styrelse anser att tävlingsverksamhet åter kan bedrivas på ett för verksamheten och samhället säkert sätt. Anledningen till detta beslut grundar sig till den osäkerhet som uppstått, vi vill inte riskera smittspridning och att någon i vår verksamhet insjuknar. Vi vill i det läget som råder inte riskera att belasta sjukvården i landet med olycksfall", skriver Svemo på sin hemsida.