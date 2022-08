Stor orienteringstävling i helgen: "Det är helt fantastiskt"

På lördag arrangerar Målilla OK en nationell medeldistanstävling med tävlingscentrum i Järnforsen. Man är glad att vara tillbaka med en stor tävling igen efter pandemin och hoppas på god uppslutning under dagen.

Den 13 augusti anordnar Målilla Orienteringsklubb en orienteringstävling i Järnforsen.

– Vi har haft en tävling i princip varje år, förutom 2020 och med restriktioner 2021. Det är ingen elittävling, utan mer en vanlig nationell tävling, säger Gunnar Enberg, tävlingsledare.

Viktigt med funktionärer

Tävlingen på lördag kommer att ladda upp inför O-ringen 2024 där två etapper kommer vara i Rosenfors. O-ringen var för första gången 1965 och är världens största orienteringsäventyr. Då krävs det många funktionärer och bra arrangemangskunskap. Lördagstävlingen kommer att bidra till att vidmakthålla de kunskaperna.



Under lördagen kommer det vara cirka 60 funktionärer som medverkar, däribland vårdpersonal, servering och parkering.

– Vi ansöker om att ha tävlingen ett år i förväg, men de sista två månaderna har varit ganska intensiva.

Fint landskap

Tävlingsområdet är måttligt till starkt kuperat och mycket stenrikt, men det finns bra löpmöjligheter. Det är i västra delarna av Järnforsen och bjuder på en fantastisk naturupplevelse för deltagare, publik och funktionärer.

– Kartan är ganska nyritad och är gjord av Gunnar Karlsson. Det blev en fin karta och fin terräng.

Banläggarna är Erik Karlsson och Marie Svalbring.

Elitorienterare kommer

Kent Olsson är gammal elitorienterare. Han vann H18-klassen i SM 1975 i Järnforsen, samt blev han världsmästare 1987. Nu kommer han tillbaka till Järnforsen från Karlskrona för att springa loppet på lördag.

– Kent Olsson kommer tillbaka efter 47 år för att springa i Järnforsen och jag tycker att det är helt fantastiskt, säger Gunnar Enberg.

Flest från södra Sverige

Just nu är det 206 anmälda, men man räknar med att det ska bli 250–275 deltagare. Det kommer förmodligen vara få i ungdomsklassen eftersom Götalands-mästerskapen konkurrerar under samma dag. Därför tror man att deltagarna främst kommer att komma från södra Sverige. Det är däremot fyra deltagare från Schweiz som kommer att delta, men de flesta kommer från SOK Viljan i Oskarshamn och Vimmerby OK.