RESULTAT: Orientering i Västervik

I går var det veteranorientering i Västervik. Här kan du se hur det gick.

Annons:

2021-06-23 Veteranorientering VO. Banläggare Åke Björklund.

Kort (9): 1) Arne Larsen, Västerviks OK, 31.16, 2) Anne-Marie Robertsson, Målilla OK, 38.20, 3) Anneli Carlsson, Gamleby OK, 38.38, 4) Jan-Ulf Karlsson, Målilla OK, 44.56, 5) Göran Almgren, Gamleby OK, 51.03, 6) Eivor Pettersson, do, 56.07, 7) Anna-Karin Lindgren, Västerviks OK, 58.55, 8) Inger Almgren, Gamleby OK, 1.02.19, 9) Madelaine Svensson, Vimmerby OK, 1.07.58.

Mellan (18): 1) Göran Fredriksson, Målilla OK, 41.19, 2) Lars Pettersson, Vimmerby OK, 45.47, 3) Kenneth Marmelid, Västerviks OK, 46.19, 4) Hans-Åke Christiansson, Gamleby OK, 49.53, 5) Monica Marmelid, Västerviks OK, 50.43, 6) Kerstin Eriksson, Björkfors GOIF, 54.10, 7) Lars Lång, Vimmerby OK, 55.39, 8) Kennert Rulander, Björkfors GOIF, 57.09, 9) Stig Jonsson, do, 57.30, 10) GunBritt Svensson, Västerviks OK, 57.40, 11) Roland Skytt, Kisa SK, 58.37, 12) Arne Ljungblad, Västerviks OK, 58.45, 13) Lars Karlsson, Gamleby OK, 59.15, 14) Håkan Pettersson, do, 1.00.38, 15) Lena Sandahl, do, 1.01.56, 16) Börje Karlsson, Vimmerby OK, 1.07.58, 17) Bo Eklund, do, 1.12.52, 18) Kicki Sander, Björkfors GOIF, 1.14.00.

Lång (11): 1) Kent Granqvist, Västerviks OK, 41.04, 2) Hans Söderberg, Gamleby OK, 47.17, 3) Lars Jörbrink, Västerviks OK, 47.31, 4) Conny Carlsson, do, 49.05, 5) Ingemar Persson, Gamleby OK, 52.35, 6) Gunnar Enberg, Målilla OK, 54.26, 7) Ulric Svensson, Vimmerby OK, 54.32, 8) Lena Persson, Gamleby OK, 56.39, 9) Johnny Gustafsson, do, 58.31, 10) Jan Johansson, do, 1.04.13, 11) Åke Borger, Ankarsrums OK, 1.12.31.

Kort lätt (3): 1) John Paulin, Kisa SK, 36.40, 2) Allan Svensson, do, 39.40, 3) Gun-Mari Johansson, Gamleby OK, 41.51.

Annons:

Jakob Karlsson jakob.karlsson@dagensvimmerby.se 073 501 41 26

Annons:

Annons: