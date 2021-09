Mikael Teurnberg vill förstås utmana Indianerna om andraplatsen. Foto: Ossian Mathiasson

Dackarna avslutar grundserien borta – vill utmana om andraplatsen

Indianerna borta imorgon blir sista matchen i grundserien för Dackarna.

– Vi tänker göra allt för att avsluta med en trepoängare för att utmana Västervik om andraplatsen, säger Dackarnas lagledare, Mikael Teurnberg.

Indianerna har kniven på strupen och måste vinna om det ska nå slutspelet.

Dackarna har en bra känsla med sig efter storvinsten hemma mot Vetlanda i tisdags. Även Indianerna gjorde en bra match och tog en poäng borta mot serieledarna Smederna i tisdags.

Det ska noteras att Smederna fick ett mycket sent återbud då poängmaskinen Pontus Aspgren fick hasta i väg med sin sambo till BB och blev far. Smederna satte in av sina juniorer i stället.

Becker in Jensen ut

– Indianerna har på papperet ett mycket bra lag imorgon så det kommer förmodligen att bli en tät och tuff match på Sannahed, säger Teurnberg.

Dackarna gör en ändring i laget. Rasmus Jensen kör i Danmark ikväll och står över. In kommer Luke Becker, som körde i England i måndags kväll.

– Som jag sagt tidigare så är perfekt att kunna prova olika paruppställningar plus att vi har ett läge där förarna måste visa att de vill vara med i laget.

Så lagmässigt har Mikael Teurnberg i dagsläget bara angenäma bekymmer.

– Nu kan vi bara hoppas att de håller sig friska och hela också när slutspelet drar i gång, säger Mikael Teurnberg.

Indianerna har tre matcher kvar. Dackarna imorgon, den uppskjutna regnmatchen hemma mot Vetlanda och Masarna borta i sista omgången.

I dagsläget ligger Indianerna näst sist och har fyra poäng plus en negativ ”målskillnad” upp till sjätteplatsen – den sista slutspelsplatsen. Med förutsättningarna som lagen har, tabellmässigt och förarmässigt, bör det bli en riktigt bra match imorgon.

Fakta Laguppställningar: Indianerna: 1, Chris Holder. 2, Ludvig Lindgren. 3, Jonas Jeppesen. 4, Niels–Kristian Iversen. 5, Max Fricke. 6, Jonatan Grahn. 7, Gustav Grahn. Dackarna: 1, Maciej Janowski. 2, Luke Becker. 3, Jacob Thorsell. 4, Tai Woffinden. 5, Jason Doyle. 6, Ricky Kling. 7, Maksymilian Bogdanowicz.

