Ryska speedwaystjärnor överklagar och vänder sig till idrottens skiljedomstol

Västerviks stjärnförare Artem Laguta har tillsammans med Emil Sajfutdinov lämnat in en överklagan till idrottens skiljedomstol. Foto: Ossian Mathiasson

De av FIM uteslutna ryssarna och ukrainare hoppas fortfarande att de ska kunna köra de nationella ligaserierna i bland annat Polen och Sverige den kommande säsongen.

Artem Laguta och Emil Sajfutdinov tänker lämna in ett överklagande till CAS (Lausanne Court of Arbitration for Sport), idrottens skiljedomstol. Det skriver den polska speedwaysajten po-bandzie.com.pl