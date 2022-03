VETLANDA SPEEDWAY I KONKURS – KOMMER INTE TILL START I ÅR

Styrelsen i Vetlanda Speedway AB fattade under gårdagen beslut om att lämna in en konkursansökan då bolagets skulder uppgår till över tre miljoner kronor. Det har funnits försök att rädda bolaget men nu ser klubben ingen annan lösning än att lämna in en konkursansökan och dra sig ur Bauhausligan.

Den nya styrelsen, som tillträde för några veckor sedan, har granskat ekonomi i klubben och på inrådan av bolagsjuristen tog styrelseordföranden i aktiebolaget beslutet att lämna in konkursansökan.

”Vi har ett ansvar både mot sponsorer, ligaförening ESS och inte minst mot förarna. Genom att ta beslutet nu ger vi både ligaföreningen och förarna en sportslig chans innan serien drar igång. Hade vi valt att försöka lite till och inte kommit i mål, hade vi istället behövt avbryta mitt i säsongen”, säger Astrid Pöker, ordförande i Vetlanda Motorsällskap, i ett pressmeddelande på klubbens hemsida.

"Inte svar på förutsättningarna"

Det återstår att se vad som kommer hända med föreningen och anläggningen. Den nytillträdda styrelsen i Vetlanda MS har för avsikt att försöka driva föreningen vidare med tanke på att den inte är belastad med skulder.

”Vår förhoppning är att sponsorerna som nu valt att sponsra elitlaget, kan tänka sig att använda avsedda pengar för att istället sponsra ett lag i allsvenskan eller i division 1. Gällande anläggningen hoppas vi hitta en lösning med konkursförvaltaren”, säger Astrid Pöker.

Det är speedwaysektionen som har en stor skuld till Vetlanda MS och styrelsen i huvudföreningen hoppas att de ska få möjlighet att driva anläggningen vidare i föreningens regi.

”Vi kommer nu arbeta för att hitta en lösning för att vi ska kunna fortsätta med speedway i Vetlanda, men hämta andan ekonomiskt och istället bygga upp verksamheten underifrån igen. Vi har i dagsläget inte svar på förutsättningarna, men hoppas att kunna ha svar gentemot medlemmar och berörda tills det tidigare utlysta medlemsmötet”, säger hon.