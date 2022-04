VÄSTERVIK HAR GJORT KLART MED LAGUTAS ERSÄTTARE

Pawel Przedpelski representerade Västervik under 2021 men hade avtal med Vetlanda inför årets säsong. När beskedet kom från Vetlanda att de inte kommer till start i år så blev de förarna som tillhörde Vetlanda tillgängliga för övriga klubbar och med det var återföreningen ett faktum.

Han kommer dessutom representera Torun i polska högstaligan och göra sitt första år som permanent GP-förare.

”Inför säsongen var vi tvungna att gå skilda vägar då vi blev drabbade av de nya snittreglerna som blev 11,00 i taksnitt. Vi kände också att det inte var optimalt att ha tre GP-förare i truppen då vi även hade Lindgren och Laguta. Efter de sanktioner som Artem Laguta och Viktor Kulakov fick på sig så har vi jobbat intensivt med att hitta en bra lösning på ersättare som passar in i gruppen och i lagbygget. När Pawel blev tillgänglig så var intresset ömsesidigt då han stod utan arbetsgivare och vi sökte ersättare för Artem. Med Pawel i truppen får vi in en förare med mycket hög potential och erfarenhet av de svenska banorna, han gjorde för övrigt sin bästa säsong i Sverige någonsin under förra säsongen i Västervik. Vi är mycket nöjda med hur utfallet av ersättare blev och med Pawel och Kenneth Bjerre har vi även fått flera möjligheter vad gäller möjliga konstellationer av laguppställningar", säger Västerviks sportchef Morgan Andersson.

"Störde självklart min planering"

Den polske GP-stjärnan får ingångssnittet 1,863 och ser fram emot att köra för Västervik igen.

"När jag fick det chockerande beskedet från Vetlanda att de inte kommer till start så störde det självklart min planering. Jag blev mycket glad när Morgan kontaktade mig då jag trivdes utmärkt i klubben under förra säsongen och vet hur det fungerar i Västervik. Morgan informerade mig också om att det är en viktig säsong för klubben då den fyller 100 år och jag ser verkligen fram emot att göra allt jag kan för att det ska bli ett framgångsrikt år", säger Pawel Przedpelski.