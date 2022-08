KLUBBEN AGERAR – FORMSTARK DANSK TILLBAKA I DACKARNA

Den unge dansken har gjort flera säsonger i Dackarna sedan tidigare. Den senaste var 2021. Nu är 24-åringen åter en dacke. Detta eftersom säsongen med hans polska klubb Grudziads är över.

– Jag har haft en bra säsong, förmodligen den bästa i min karriär så här långt. Detta trots att mina individuella mål inte riktigt har blivit uppfyllda, men jag har ju en hel del år kvar som speedwayförare där jag kan fixa det, säger Frederik Jakobsen i ett pressmeddelande.

Han ska ha fått flera förslag från svenska klubbar under säsongen.

– Jag är mer än lycklig över att vara tillbaka i Dackarna! Min plan var att inte köra i Sverige i år. Flera svenska klubbar har hört av sig, men jag har tackat nej till dem. Men när Dackarna hörde av sig var det skillnad, då tog det inte lång tid för mig att säga ja.

Kan göra debut på tisdag

Det här blir Dackarnas sista förändring inför slutspurten av serien och jakten på en slutspelsplats.

– Vi har letat och kontaktat flera förare under den senaste månaden för att försöka förstärka laget innan transferfönstret stängde 31 juli. Med ett högt ingångssnitt på laget och begränsningar för förare i Ekstraliga i Polen har det inte varit enkelt. Men när möjligheten att få in Frederik Jakobsen i laget dök upp öppnade det upp sig. Det känns bra att kunna få in en förare av Frederiks kaliber på en väldigt begränsad transfermarknad. Extra positivt för oss är att han känner till klubben och hemmabanan efter flera säsonger i Dackarna.

Tanken är att Jakobsen ska debutera på tisdag i hemmamatchen mot Masarna.

– Frederik har haft ett bra år i både Danmark och Polen och har kört till sig ett snitt på över 1,6 poäng per heat i den tuffa polska ligan. Vi räknar med att han gör säsongsdebut hemma mot Masarna på tisdag, säger Mikael Teurnberg.

Utgår ur truppen gör Adam Ellis, som istället ansluter till Rospiggarna.