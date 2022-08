Bäddat för fest när Västervik Speedway firar 100 år på tisdagskvällen

Trots storförlusten senast mot seriesuveränen Smederna (53-37) får Västervik Speedway gälla som klar favorit när man gästas av Indianerna på tisdagskvällen.

Trots att de båda lagen parkerar på platserna efter varandra i tabellen – trea och fyra – skiljer det hela nio poäng till Västerviks fördel. Hemmalaget kommer dessutom med ett på papperet mycket starkt lag.

Obesegrade på hemmaplan

– Det är starkast möjliga, men jag hoppas kunna få ut mer av förarna än vad vi har sett hittills. Det är en viktig match – vi är obesegrade på hemmaplan och det vill vi fortsätta vara, men vi måste få i gång laget nu på allvar. Det är betydelsefullt inför det kommande slutspelet, säger Morgan Andersson.

Hur ser du på Indianerna?

– Det är ett bra lag som har många förare som trivs på vår bana, så det gäller verkligen för oss att vara på tå.

Firar 100 år

I samband med hemmamatchen mot Indianerna passar Västervik Speedway på att fira sitt 100-årsjubileum. Dagen till ära är det fri entré för all publik, men det bjuds också på livemusik samt att flera prominenta gäster finns på plats – bland annat Sam Ermolenko, världsmästare 1993, fyrfaldig lagvärldsmästare och ikon i Västervik Speedway där han körde in över 1 000 poäng under sju säsonger.

– Jag hoppas att Västerviksborna sluter upp och kommer på matchen. Stödet betyder så oerhört mycket för killarna – det märktes inte minst i derbyt mot Dackarna, säger Morgan Andersson.