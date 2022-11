Nyförvärv till Västervik – han ansluter till klubben

Det tredje nyförvärvet till Västervik inför säsongen 2023 är fransmannen David Bellego. Han körde den gångna säsongen för Indianerna men har tidigare också representerat Masarna.

Under året har han också kört för Leszno i polska ligan och kvalificerade sig till SEC-serien, där han slutade på en 13:e plats.

Ingångssnittet nästa säsong blir 1,368.

– Jag har följt David under de senaste åren och jag vet att det är en mycket kapabel förare som är professionell i allt han gör. Han har nu avverkat några säsonger i Sverige och känner till samtliga banor i ligan så jag tror och hoppas på att vi kan få i gång David till de prestationer han gjort tidigare, speciellt under 2021. Jag är mycket glad över att David valde vårt koncept och med sin personlighet kommer han att passa utmärkt in i gruppen, säger Västerviks sportchef Morgan Andersson.

Så här säger David Bellego om att köra för Västervik.

– Verkligen glad att få chansen att representera Västervik 2023. Morgan var den första personen att kontakta mig angående körning i Sverige. Av olika anledningar har vi inte kommit till något avslut så jag ser mycket fram emot att köra för klubben nästa år.V arje gång det är dags att tävla i Västervik så har jag alltid haft en bra känsla då det är en underbar bana som alltid är bra preparerad och inbjuder till bra racing. Laget ser mycket intressant ut på papperet, jag ser verkligen fram emot nästa års utmaningar och jag ska göra allt jag kan för att vi ska vara med att tävla om medaljerna, säger David Bellego.