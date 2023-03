Mycket att stå i inför motorhöjdpunkten i Målilla – så bra går biljettförsäljningen

2005 var första gången som det kördes Grand Prix-speedway i Målilla. GP-cirkusen har med BSI som arrangör stannat till på Skrotfrag Arena varje år frånsett 2013 och 2020.

Discovery Sports Events blev ny arrangör för GP-serien i fjol och Målilla tog ännu en gång plats i tävlingskalendern.

GP-festen återvänder till Målilla även i år – och gör det med sin första tävling mitt i sommaren. Årets tävling i de småländska skogarna, den 17:e i ordningen, anordnas lördagen den 15 juli.

Nöjda med tävling mitt i sommaren

Vår tidning tog ett snack med nye GP-generalen Peter Samuelsson för att höra hans tankar inför sommarens motorhöjdpunkt.

– Vi är tidigt ute med det mesta och långt ifrån klara. Sedan Discovery kom in i bilden är det inga större förändringar rent produktionsmässigt. Vi har en GP-grupp där vi följer arbetsmanualen och går igenom punkt för punkt med vad vi ska göra och vad vi har gjort, säger Peter Samuelsson.

Att GP-cirkusen med världens främsta speedwayförare kommer till Målilla mitt i sommaren ser klubben positivt på.

– Visst är det lite synd att GP-tävlingen krockar med Semesterracet, men den tävlingen slutar innan vår tävling drar igång. Glädjande är att vi inte har tagit några funktionärer eller idrottsföreningar från varandra.

"Hoppas på mer publik än förra året"

Biljettförsäljningen är igång och Samuelsson är nöjd med starten. Förra årets tävling besöktes av 6 500 åskådare.

– Förra årets tävling var första gången där vi själva hade ansvar för biljettförsäljningen till 100 procent. Vi har för första gången riktig statistik att förhålla oss till och vi ligger klart mycket bättre till i jämförelse med i fjol. Det blir tävling under en sommarmånad och vecka 28 är första industrisemesterveckan och folk har kanske inte bokat upp någonting för första veckan.

Vad hoppas du på i publikväg?

– Vi hoppas på mer publik än förra året och ser ett större intresse i biljettförsäljningen. Vi ser att campingen är intressant för många husbilsfantaster. Kommer vi upp i 8 000 åskådare så vore det en jättebra siffra. Det är första gången som vi arrangerar en GP-tävling så här tidigt. September i fjol var en chansning som gick hem. Det blev en kanonkväll med bra väder och molntäcket över hela området höll kylan borta.

VM-final för ungdomar på fredagskvällen

Nytt för i år är att VM-finalen för ungdomar upp till 16 år (SGP3) avgörs på Skrotfrag Arena på fredagskvällen.

– Man kan säga att fredagens och lördagens tävlingar är karbonkopior med den enda skillnaden är att det är juniorer på fredag och seniorerna på lördag. De kommer använda samma bana, samma scen och samma mediatäckning. Det blir lite generalrepetition för Discoverys team inför lördagens tävling, säger Samuelsson.

SGP4-cykeln gör sin internationella debut i ett testevent som körs på knattebanan i Målilla på lördagseftermiddagen.

– Det är en ny typ av speedwaycykel som är framtagen av Tony Rickardsson tillsammans med Discovery och FIM för att öka intresset och få ungdomar in i sporten på ett enkelt sätt. Tony har själv sagt att den ska låta och se ut som en speedwaycykel och det ska kännas som att man kör på en speedwaycykel. De håller just nu på och bygger cyklar och bjuder in svenska och internationella förare mellan 11 och 13 år. Vi har precis tackat ja till att arrangera det i samband med vår GP-tävling.

Fanzone-området görs större

Fanzone-området besöktes av många speedwayfantaster i fjol och byggs upp även i år.

– Det var väldigt populärt för personer i alla åldersgrupper. Vi hade ansiktsmålning, clown och ballongartister som fick stå och snurrar blågula ballonger i parti och minut. Planen är att göra fanzone-området 50 procent större och få in fler aktiviteter.

Peter Samuelsson är ny i rollen som GP-general.

– Jag har fått positiv feedback från många och det är ingen större förändring mot vad jag har gjort tidigare utan det är mer att det är på pappret nu. ”Micke” (Mikael Teurnberg) har fått fokusera mer på marknad och lagledarbiten och jag är huvudkontakten mot Discovery.

Vad jobbar du mest med för stunden?

– Vi har tidigare nyttjat knattebanan som tv-område och nu har vi inte möjlighet till det med tanke på SGP4. Vi hade nio tv-bussar förra året och har haft två bussar med tidigare arrangör. Vi kommer bygga ett nytt tv-område på parkeringen i anslutning till knattebanan.

Målilla MK och Discovery har tecknat avtal för årets tävling och om det blir en fortsättning eller inte återstår att se.

– Vi jobbar varje år med att försöka stärka våra aktier i den här cirkusen och det gör att vi steppar upp varje gång.