Egna produkten skriver nytt kontrakt med Dackarna

"Han har under året som gått utvecklats ytterligare", säger Dackarnas lagledare Mikael Teurnberg.

Avon van Dyck har under de senaste åren gjort ett gäng framträdanden för moderklubben Dackarna i Bauhausligan. 21-åringen väntar fortfarande på det stora genombrottet.

Dackeprodukten tar dock hela tiden steg i sin utveckling.

"Avon har känt på elitkörning under flera år, men inte tagit det sista steget att etablera sig som bofast i startsjuan. Under året som gått har han utvecklats ytterligare, inte minst då han haft en fast plats i Njudungarna i Allsvenskan. Han visade också att han tillhör toppen i landet när det gäller ungdomar under 21 år med en bronsmedalj i JSM-finalen. Givetvis är det också kul och bra för Dackarna att ha med en lokal förare från de egna leden i truppen", säger Mikael Teurnberg.

Frågan är om 2024 blir året då Avon van Dyck tar klivet in i elitspeedwayen på allvar.

"Han blir 21 år nästa år och hoppas då kunna ta ett steg till i sin karriär genom att etablera sig i Bauhaus-Ligan", säger Mikael Teurnberg.