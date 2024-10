TALANGFULLE BRITTEN KLAR FÖR VÄSTERVIK

23-åringen har flera gånger imponerat stort i det brittiska landslaget. Tom Brennan har ett starkt 2024 bakom sig där han tog silver i brittiska mästerskapen bakom Dan Bewley. Det gav honom ett wildcard till GP-tävlingen i Cardiff och där noterades han för fyra poäng.

Talangen från öarna blir nu Västerviks sista förare med ett snitt över 1,000 kommande säsong.

– Vi har valt att ta in Tom på den platsen då han har haft en mycket fin utveckling under året. Under den gångna säsongen representerade han Indianerna och noterades för åtta matcher vilket gav honom en del erfarenhet av banorna i Bauhausligan. När vi nu har ett maxsnitt för laguppställningarna på 11,000 så kommer Tom att ha en viktig plats i truppen, och vi både tror och hoppas att han kan fortsätta sin utveckling under 2025. Han omger sig med ett professionellt team, lämnar inget åt slumpen och lever för speedway 24 timmar om dygnet. Och med det passar han såklart in väldigt bra i Västervik Speedway, säger Västerviks sportchef Morgan Andersson om nyförvärvet i ett pressmeddelande.

Tom Brennan själv är glad över att köra för Västervik.

– Jag ser verkligen fram emot att inleda denna resa med Västervik Speedway. Jag lägger ner mycket tid och energi på att vara så professionell och engagerad som möjligt för mitt lag, så att ansluta till Västervik känns stort. Jag vet att jag kommer att vara del av ett bra lag där jag förhoppningsvis både kan utvecklas och bidra. Västervik har alltid haft ett starkt lag, och den här säsongen kommer inte att vara något undantag. Att det är 20 år sedan klubben senast vann SM-guld ger oss såklart bara extra motivation, och vi är redo att göra allt för att nå målet, säger Brennan.

Kört för Indianerna

Den gångna säsongen körde Brennan för Gdansk i polska andraligan och för Birmingham i brittiska ligan. I Sverige har Brennan kört för Indianerna.

– Jag har bara en säsong i Sverige i ryggen och därför är jag taggad på att sätta igång och visa supportrarna och ledningen i Västervik vad Tom Brennan Racing handlar om. Mitt mål är tydligt, det är att vinna ligan och jag kommer att ge 110 procent för att ta hem pokalen till Västervik Speedway. Jag ser verkligen fram emot att möta alla och bygga vidare på ett fint 2024, och gå in i 2025 ännu starkare, säger han.

Brittens ingångssnitt blir 1,250.