Dackarnas stjärna klar för ny säsong i GP-serien

Dackarnas nyckelförare Andzejs Lebedevs är klar för en ny säsong i GP-serien. Foto: Bildbyrån

Dackarnas viktige förare Andzejs Lebedevs är klar för en tredje säsong på en permanent plats i GP-serien. Det står klart efter gårdagens Challenge-tävling i Danmark.

Utöver Lebedevs säkrade Leon Madsen, Kacper Woryna och Dominik Kubera de åtråvärda platserna. Svenskhoppet Kim Nilsson räckte inte alls till och plockade enbart 5 poäng. Det gav en elfteplats av de 18 förarna som gjorde upp.

Precis utanför vinnarkvartetten kom danskarna Michael Jepsen Jensen och Anders Thomsen. De kan få en plats om Kubera och/eller Lebedevs slutar topp-sju i årets GP-serie.

Siktar på första GP-vinsten

Det är tredje året i rad som Lebedevs kommer ha en permanent plats i GP-serien. Hittills har det blivit tre tredjeplaceringar – och nu siktar letten på första vinsten.

– Det spelar ingen roll vad som händer nu, jag kan bara njuta av resten av säsongen. Jag tror att det kommer att hjälpa mig att vinna mitt första GP i år. Jag tappade fokus inför finalen och slutade fyra. Min motivation gick ned efter att jag hade kvalificerat mig. Jag tänkte på prispallen. Men det spelar ingen roll. Vi gjorde jobbet. Jag är glad och mitt team är glada. Vad mer kan jag önska mig? sa Lebedevs till GP-seriens hemsida.

Lagkamraten Rasmus Jensen tog enbart en poäng. Här är hela resultatlistan:

2025 FIM SGP CHALLENGE RESULT:

1. Dominik Kubera (Poland) 13 + 1st in final

2. Kacper Woryna (Poland) 11 + 2nd in final

3. Leon Madsen (Denmark) 12 + 3rd in final

4. Andzejs Lebedevs (Latvia) 12 + 4th in final

5. Michael Jepsen Jensen (Denmark) 10

6. Anders Thomsen (Denmark) 9

7. Martin Vaculik (Slovakia) 8

8. Mateusz Cierniak (Poland) 7

9. Jan Kvech (Czechia) 7

10. Matej Zagar (Slovenia) 6

11. Kim Nilsson (Sweden) 5

12. Kevin Wolbert (Germany) 4

13. Bastian Pedersen (Denmark) 4

14. Kai Huckenbeck (Germany) 4

15. Francis Gusts (Latvia) 3

16. Mathias Pollestad (Norway) 3

17. Rasmus Jensen (Denmark) 1

18. Mikkel Andersen (Denmark) 1