JUST NU: VÄSTERVIK SERIESEGRARE EFTER NY HEMMAVINST

Fredrik Lindgren och hans Västervik Speedway visade fart och vann kvällens match, och därmed också grundserien. Foto: Hans Lindqvist

Seger i matchen och seger i grundserien. Det blev en fin tisdagskväll för Västervik Speedway i solskenet hemma på Hejla Arena. I och med seriesegern får Västervik nu fördelen att välja kvartsfinalmotståndare först.

I strålande väder och inför ännu en fin publiksiffra (3 288) tog Västervik Speedway en klar seger i Bauhausligans avslutande omgång. 50-40 skrevs siffrorna mot Kumla Indianerna till.

Hemmapubliken hade även koll i sina telefoner, och kunde där se att Rospiggarna krossade serieledande Eskilstuna Smederna med hela 56-34, vilket innebar att Västervik klev förbi Smederna i tabelltoppen och vann grundserien. Den släpande matchen mellan Indianerna och Lejonen, som körs i morgon, kommer inte kunna ändra på det. Däremot avgörs det där vilket lag som slutar trea i serien.

Kvällens match mellan Västervik och Indianerna var hyfsat jämn i fyra heat, då ställningen fortfarande var 14-10. Med femettor i heat 5 och 10 kunde Västervik gå till pausledning med 36-24, och det blev alltså 50-40 till slut.

Mer om matchen senare i kväll.