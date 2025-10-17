Guldhjälten stannar kvar i Västervik: "Stolt och hedrad"

Mads Hansen ordnade Västerviks efterlängtade guld för några veckor sedan. Nu står det klart att dansken fortsätter sin resa i Västervik Speedway och blir kvar ytterligare en säsong.

Det var i finalseriens allra sista heat mot Eskilstuna Smederna som Mads Hansen ordnade en tvåpoängare och säkrade Västervik Speedways första SM-guld på 20 år.

Nu står det klart att dansken har bestämt sig för att köra vidare i guldklubben och skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig över säsongen 2026.

"Det är med stor glädje som jag kan meddela att jag skrivit på för Västervik Speedway 2026. Det här blir min åttonde säsong i klubben – och jag är både stolt och hedrad över att få fortsätta vara en del av det här laget. Efter att vi tog guldet nu i år känns det fantastiskt att få fortsätta resan tillsammans med ett så bra lag och en så stark organisation. Jag längtar redan efter den nya säsongen – att få möta alla fans igen och uppleva ännu ett år fyllt av fart, kämpaglöd och laganda", säger Mads Hansen om förlängningen.

"Förare med hög potential"

Mads Hansen anslöt till Västervik redan under 2019 och har med åren vuxit fram till en publikfavorit på Hejla Arena. Dansken har vid flera tillfällen klivit fram och visat sin höga kapacitet – inte minst i den dramatiska finalen mot Smederna, där hans avgörande insats i det sista heatet förde SM-guldet hem till Västervik inför en euforisk publik.

Sportchefen Mikael Teurnberg är nöjd med guldhjältens förlängning.

"Det känns jättebra att säkra Mads underskrift. Det är en förare med hög potential som har väldigt fina kvaliteter. Mads kommer definitivt att vara en viktig kugge i Västerviks trupp 2026, så det här känns jättebra", säger Mikael Teurnberg.

Mads Hansen får ingångssnittet 1,625 till säsongen 2026.