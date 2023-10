Danske talangen stannar i Västervik: "Permanent plats"

Under den gångna säsongen i Bauhausligan körde Mads Hansen in ett snitt på 1,729 inklusive bonus. Hemma på Hejla Arena var han ännu bättre och hade ett snitt på 2,108.

– Jag är glad och stolt över att vara en del av Västervik Speedway 2024. Jag tycker själv att jag har haft ett fantastiskt år och jag har verkligen gjort mitt yttersta för att leverera en bra insats för klubben. Jag är stolt över att vi tog oss hela vägen till SM-final efter att ha varit nära tidigare säsonger. Jag hoppades att vi skulle vinna för jag tyckte att vi förtjänade det efter att ha tagit hem grundserien och varit det stabilaste laget, säger Mads Hansen i ett pressmeddelande.

I år utsågs Mads Hansen till årets förare i Danmark och blev sjua i Vojens GP.

– Vi är mycket glada över att vara är överens med Mads om en fortsättning. Under året har han haft en permanent plats i startsjuan, kört samtliga matcher förutom en och gjort ett väldigt bra jobb för klubben. Mads har tillhört vår organisation sedan 2019 då han började i vårt allsvenska kombinationslag för att sedermera slussas in i Västervik Speedways representationslag. Jag hoppas vi har många år framför oss tillsammans då Mads är en av världens mest lovande förarna i sin årskull. Han omger sig med ett bra team och har under året gjort stora framsteg, så jag är övertygad om att han kommer fortsätta att utvecklas, säger Morgan Andersson.

Ingångssnittet för dansken i Bauhausligan 2024 blir 1,542.