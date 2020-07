Västervik stänger truppen – tre utländska förare klara

Mads Hansen och Mikkel B Jensen tillhörde Västervik förra året.

"Mads ingick i vår trupp innan pandemin slog till så det var en självklarhet att försöka fortsätta samarbetet även om vi fick omförhandla avtalet. Med den professionella inställningen teamet har så såg de bara möjligheter till att få köra flera tävlingar under året. Mikkel har varit i klubben under hela vår resa från Allsvenskan upp till finrummet så det känns utmärkt att vi kom överens om en fortsättning då han har bidragit stort under åren i Västervik och han är en av de bästa lagåkarna jag har jobbat med någonsin", skriver sportchefen Morgan Andersson i ett pressmeddelande.

"Mycket glada"

Den tredje dansken är ny i Västervik. Unge Marcus Birkemose, endast 17 år, beskrivs som en stor talang och kommer även köra i polska andraligan.

– Vi har vägt in många aspekter när vi har komponerat den nya utformningen av laget och självklart har de ekonomiska ramarna varit högsta prioritet men även att vi har förare som i möjligaste mån är tillgängliga för laget när de blir uttagna. Därför känner vi oss mycket glada över att vi fått in Mikkel i laget som kör i Gdansk 1 Liga och även Mads och Marcus som representerar lag i 2 Liga i Polen och har det lättare med restriktionerna som det Polska förbundet kräver av förare som lämnar Polen under säsong , säger Morgan Andersson.

Med hänsyn till taket på åtta förare som ligger över 0,5 i snitt skrivs Krzysztof Buczkowski ut ur truppen.

Västerviks trupp 2020: Linus Sundström, Anton Karlsson, Noel Wahlqvist, John Lindman, Philip Olofsson, Alex Johansson, Ricky Kling, Mads Hansen, Mikkel B Jensen och Marcus Birkemose.