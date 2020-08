Avgörande i sista heatet när Dackarna föll i premiärderbyt

Det var jämnt värre i Smålandsderbyt när premiären i landets högsta speedwayliga kördes i kväll.

De sju första heaten mellan Vetlanda och Dackarna slutade 3-3. De sex första var ganska ointressanta med ledning från start till mål för heatsegraren, men sedan tog det fart.

I det sjunde heatet svarade Dackarnas ålderman Hans Andersen för en föredömlig uppkörning från tredje till första plats, och fixade ännu ett oavgjort heat.

Dackestrul förstörde

Så långt helt jämnt, men därefter tog Vetlanda över – mycket på grund av att Dackarnas dittills fullpoängare, Jacob Thorssell och Oliver Berntzon drabbades av stopp respektive uteslutning i heat åtta och nio. Berntzons uteslutning kom i sista kurvan då han drabbades av brott på bakkedjan när han just arbetat sig upp från tredje plats till ledning, vilket tvingade Vetlandas Brady Kurtz att lägga sig för att inte ramma Berntzon. Heatet frystes och den andra raka 5-1:an var ett faktum.

21-21 blev till 31-23 på två heat, men Dackarna hade inte gett upp.

Jacob Thorssell och Frederik Jakobsen tog gästande Dackarnas första femetta i heat tio och skapade lite spänning i matchen igen.

Fruktansvärd olycka

Därefter kom heat elva – ett heat som i mångt och mycket tog luften ur hela tillställningen.

Peter Ljung rände rakt in i Dackarnas Avon van Dyck, rände in i luftstaketet, for som en katapult över staketet och träffade en belysningsstolpe. Enligt uppgifter ska Ljung ha tappat medvetet omgående, men sedan återfått det. Ljung ska enligt domare Christer kunnat röra på både armar och ben samt varit talbar när han togs med ambulans till sjukhus.

Dackarnas unge van Dyke reste sig från olyckan, gick tillbaka till depån och vann sedan omstarten 20 minuter senare före Filip Hjelmland och Joel Kling. Imponerande

Kvällens bäste avgjorde

Inför nomineringsheaten (de tre sista heaten i år) var hemmalagets ledning 37-35.

I heat 13 sopade hemmaduon Alexander Woentin och Viktor Palovaara hem en enkel femetta mot Dackarnas Joel Kling och Avon van Dyck.

I heat 14 la sig Vetlandas dansk Andreas Lyager i den första kurvan och blev utesluten. Oliver Berntzon vann stort och Dackepolaren Fredrik Jakobsen passerade Filip Hjelmland på det sista varvet, och rafflande 43-41 inför det sista heatet.

Där var dock kvällens bäste förare Brady Kurtz för svår. 3-3 i det sista heatet innebar 46-44 för Vetlanda.

Poäng, Vetlanda: Brady Kurtz 13, Peter Ljung 8, Alexander Woentin 7, Filip Hjelmland 7, Andreas Lyager 6, Viktor Palovaara 5.

Poäng Dackarna: Jacob Thorssell 10, Oliver Berntzon 10, Hans Andersen 10, Frederik Jakobsen 7, Avon van Dyck 4, Joel Kling 3.