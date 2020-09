Bomben: Danske stjärnan klar för Masarna

Martin Smolinski är fortsatt skadad och Masarna har bestämt sig för att ersätta honom med Nicki Pedersen.

”Med många skador inför säsongen har vi hittills inte haft en full trupp att ta ut till match. Kim (Nilsson) och Antonio (Lindbäck) har haft stor press under hela grundserien och oron att någon av dem skulle bli skadade har varit stor. När Smolinski tyvärr inte är klar med sin rehab väljer vi därför att ta in Nicki Pedersen i truppen. Vi är glada att få in en förare av Nickis kaliber och det ger en trygghet inför slutspelet”, skriver Masarna på sin Facebooksida.

"Kommer inte påverka klubbens ekonomi"

Pedersen har tagit flera GP-segrar genom karriären och vunnit tre VM-guld (2003, 2007 och 2008). Han har bland annat kört för både Dackarna och Västervik i elitserien och skulle ha tillhört Rospiggarna denna säsong.

”Nicki har funnits på motståndarsidan många gånger under åren och det känns kul att för en gångs skull ha honom på vår sida. Denna förstärkning kommer inte att påverka klubbens ekonomi på något sätt, våra fina sponsorer går in och tar den kostnaden”, skriver Masarna.

Masarna möter Vetlanda i kvartsfinal och börjar på hemmaplan.