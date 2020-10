Förstavalet sa ja till utmanande uppdrag: "Kunde inte fått in någon bättre person"

Mikael Teurnberg är ny lagledare i Dackarna och klubbens ordförande Tomas Karlsson tycker att det är ett kanonnamn som de får in i organisationen. Foto: Ossian Mathiasson

Mikael Teurnberg är mångårig expertkommentator under GP-tävlingarna och har inte varit lagledare sedan 2018 då han lämnade Rospiggarna efter många säsonger.

Nu har han fastnat för Dackarnas helhetslösning med att vara lagledare, jobba med marknadsbiten och vara huvudansvarig för GP-tävlingen i Målilla.

"Var vårt förstaval"

Han har sina rötter i Målilla och kommer att bosätta sig i antingen Målilla eller Hultsfred för att göra en helhjärtad satsning och vara tillgänglig under hela processen. Tjänsten är så gott som 100-procentig och parterna har skrivit på ett avtal som sträcker sig över två säsonger.

– Det är roligt att vi i Dackarna törs testa något annat. Tidigare har vi bara haft lagledare som har varit just lagledare. Här får vi en stark person som börjar jobba i klubben och det gör att vi får in ytterligare en kraft. Vi känner att det blir en bra kraft till när det gäller marknadsföring och sponsorer. Vi är supernöjda och Mikael var vårt förstaval. Det är rätt väg att gå och det kommer bli en stor person i Dackarna under 2021,säger Dackarnas ordförande Tomas Karlsson.

Hur mycket har kittlat dig att kunna ta in en så profilstark person i klubben?

– Vi har säkert pratat om det i ett halvår i olika sammanhang. Vi har sagt att vi måste göra verklighet av det någon gång och nu blev det så i år. Det är bra att han har varit beredd på att flytta ner hit och bo här under åtminstone veckorna. Det är jättepositivt för vår del att han är involverad i klubben.

"Samma lag – kan skilja på namn"

Tomas Karlsson säger att Teurnberg kommer vara så mycket mer än en lagledare.

– Det blir jättebra för klubben, verkligen ett kanonnamn. Jag ser många fördelar med denna värvning. Han blir huvudansvarig för GP-deltävlingen. Det är sista året som vi har kontrakt så vi vill göra det bra och det vore trevligt om vi får förfrågan om en fortsättning. Vi har hela tiden sagt att vi måste få ut mer än bara lagledarrollen och det tycker jag att vi har fått. Vi kunde inte fått in någon bättre person.

Hur ser Mikaels arbete ut under den närmaste tiden?

– För Mikael handlar det om att sätta ihop ett slagkraftigt lag till en bra peng. Vi är fortfarande mitt uppe i coronapandemin och vi kommer ha ungefär samma lag som i år. Sedan kan det skilja på namn men vi kan inte sticka iväg och betala vad som helst för förare, säger han och fortsätter:

– De som vi har nära och kära kommer få ett erbjudande men det är inte i närheten av vad de har kört för förut. Dudek tackade ja till halverat belopp. Det är samma sak om han vill köra 2021. De kör inte här om de tror att de ska få det som de har haft det tidigare.

Finns det någon förare som är utesluten för en fortsättning?

– Nej, vi har inte uteslutit någon förare. Alla förare, som är i Dackarnas trupp, kommer säkert få ett bud och det kan hända att de tackar nej för att budet är för dåligt, det köper vi. Vi kommer lägga fram ett pris till Dudek (Patryk) och kör han på de premisserna så säger vi inte nej till en sådan förare.

"Han är mannen för att göra det"

Lars Olofsson, styrelseledamot i Dackarna, tycker att rekryteringen av Mikael Teurnberg är väldigt bra.

– Han har väldigt bred kompetens som jag kan tänka mig att alla vill komma åt. Det är inte helt givet att en lagledare är den bästa på att sälja sponsorpaket eller ordna sponsorträffar men Mikael är en jättebra dokumenterad säljare. Det är vad vi vill komma åt, han kommer jobba mycket med Jonas Olvenius, säger Lars Olofsson och fortsätter:

– Vi i styrelsen vill stärka Dackarna i svensk speedway och positionerna oss väl. Vi tror att Mikael är mannen för att göra det med den erfarenhet han har.

"Resonerar i termer om publikfritt"

Det är i dagsläget oklart hur den kommande säsongen kommer bli men Tomas Karlsson är inte alltför nedslagen.

– Man måste tro på det och vara optimistisk, annars kan man säga att man skiter i att köra nästa säsong. Vi hoppas att det kommer ett vaccin som skapar visst lugn, säger Karlsson.

Lars Olofsson flikar in:

– Samtidigt ska man vara nykter och när det gäller ekonomi så resonerar vi i termer om publikfritt i ett år till. Skulle vi dra på oss kostnader och inte få in intäkter under nästa säsong så kan vi göra något annat, det kommer inte funka, säger Olofsson.

Allmänna sammankomster med sittande publik får en gräns på 300 personer från och med 1 november.

– För vår del är 300 personer för lite. Det är ungefär vad vi har haft på restaurangen på våra hemmamatcher och nu ska alla personer räknas in. Hoppet är det sista som sviker oss i den frågan. På två dagar skulle vi kunna ställa om arenan för 3 000-4 000 åskådare med säkert avstånd, säger Olofsson.

"Ett guld är välkommet"

Kort efter att Mikael Teurnberg presenterades som ny lagledare kom nyheten att Jacob Thorssell fortsätter i Målilla-klubben.

– Det känns skitbra att den pusselbiten har kommit på plats. Jag tycker att han var vår mest stabila förare under den gångna säsongen. Här i Målilla var han riktigt, riktigt bra och det är en av de bästa svenskarna vi har, säger Karlsson.

Mikael Teurnberg sa under gårdagens presskonferens att han vet vad Dackarna suktar efter och målet är att ta SM-guld.

– Det vore häftigt. Oavsett vem som har varit lagledare så har det alltid varit fokus på SM-guld för vår del. Jag avskyr att komma tvåa. Ett guld är välkommet.