Polske föraren kör för Västervik kommande säsong

Under 2020 blev det ingen Bartosz Smektala i Västervik på grund av de polska restriktionerna kring covid-19. Men nu står det klart att han kör för Västervik 2021.

”Att fortsätta samarbetet med Bartosz var en självklarhet för oss då jag sällan mött ett mer sympatisk och målinriktat Team. Jag ser definitivt Bartosz som en av klubbens framtidsförare. Förutsättningarna har ju ändrats en del under pandemin men förhandlingarna med Bartosz var aldrig ett problem då han har ett stort hjärta för klubben. Jag hoppas att alla partners och fans är lika glada som jag att få se denna talang åter i Västervik Speedway 2021" säger Västerviks sportchef Morgan Andersson.

Glad över en fortsättning

Smektala är själv väldigt glad över att fortsätta i Västervik.

"Jag är mycket glad att fortsätta representera Västervik då jag har varit i klubben sedan jag började köra i svenska ligan 2018. Körningen i Sverige och Västervik har bidragit mycket till min utveckling som förare, bland annat blev jag Juniorvärldsmästare under mitt första år i klubben. Jag har alltid blivit väl omhändertagen av alla i Västervik sedan första dagen och är verkligen ledsen att jag inte haft möjlighet att hjälpa klubben under säsongen 2020. Nu hoppas jag att vi får ordning på pandemin så jag får göra en full säsong i Sverige igen. Att köra inför fansen i Västervik är något jag verkligen har saknat. Jag har inte pratat med någon annan klubb inför 2021, min plats är i Västervik och diskussionerna med Morgan gick mycket fort då jag väntat på samtalet. Avslutningsvis vill jag hälsa alla i Västervik att ta hand om er och ”Stay Safe” så vi kan träffas på Hejla Arena i vår under normala förhållanden" säger Bartosz Smektala.

Polske föraren får ingångssnittet 1,571.