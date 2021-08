Maciej Janowski är en av förarna som ska fixa segern för Dackarna ikväll. Foto: Stefan Härnström

Världsstjärnorna med i truppen – Dackarna går för tre poäng

Dackarna jagar tre poäng hemma mot Rospiggarna imorgon. När lagen möttes i Hallstavik tidigare under säsongen vann Piggarna med 48–42.

– Jag har respekt för Rospiggarna, men givetvis laddar vi för seger och att även få med oss bonuspoängen. Det vore skönt med tre poäng för att få lite lyft i tabellen, säger Mikael Teurnberg.

Tre poäng för Dackarna innebär att laget går om Lejonen och upp till tredjeplatsen och häng på tvåan Västervik med bara två poäng efter.

Att Rospiggarna vann med sex poäng hemma är absolut inget ointagligt för Dackarna. Nu är det hemmabana och Mikael Teurnberg ställer ett mycket bra lag på benen. Två av lagets tre VM-förare är med.

Tai Woffinden och Luke Becker är inte tillgängliga imorgon.

– Woffinden har åtaganden i Polen och det visste vi redan när vi gick igenom hans schema i samband med att kontraktet skrevs. Att Luke Becker inte skulle kunna köra har vi vetat länge då han har en match i Wolverhampton. Både Jakobsen och Jensen var bra senast de körde och det är värdefullt att vi kan ge dem matcher, säger Dackarnas lagledare Mikael Teurnberg.

Kling får chansen direkt

Ricky Kling skrev på för Dackarna i början av veckan.

– Det blir rakt in i hetluften för Ricky. Eftersom han inte har något eget material kommer han att åka på en av Jacob Thorssells cyklar. Vi har haft problem att få med oss poäng på plats sex och jag vill ge Ricky chansen att få några tävlingar och åka in sig lite. Samtidigt måste vi låta Sammy växa in i det på ett lagom sätt, säger Teurnberg.

Laguppställningar:

Dackarna: 1. Maciej Janowski 2. Frederik Jakobsen 3. Jacob Thorssell 4. Rasmus Jensen 5. Jason Doyle 6. Ricky Kling 7. Sammy van Dyck.

Rospiggarna: 1. Timo Lahti 2. Kai Huckenbeck 3. Adrian Miedzinski 4. Oleg Mihaiłow 5. Kim Nilsson 6. Daniel Henderson.

Conny Blomander blomander.conny@gmail.com

