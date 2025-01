REPLIK: 170 000 liv kan räddas årligen i Europa genom en matskatteväxling

Enligt en nyligen publicerad studie i Nature Food kan en reform av livsmedelsskatter rädda upp till 170 000 liv per år i Europa genom att minska konsumtionen av rött kött och mejeriprodukter, och samtidigt öka konsumtionen av frukt och grönsaker??

Denna förändring skulle inte bara förbättra folkhälsan utan också minska utsläppen av växthusgaser med 63 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år – en minskning på 6 procent?.

Matskatteväxling innebär att vi sänker momsen på hälsosamma och hållbara livsmedel som frukt, grönsaker och baljväxter till 0 procent, samtidigt som vi höjer momsen på kött och mejeriprodukter till högre nivåer. Denna strategi gynnar inte bara klimatet och hälsan, utan ökar också skatteintäkterna med cirka 45 miljarder dollar årligen i Europa, utan att höja den totala matkostnaden för konsumenterna??

Visst finns det utmaningar med att övergå till ett mer växtbaserat matsystem. Men det är långt ifrån "bara ord", som Larsson hävdar. Vi har redan de verktyg vi behöver för att göra detta till verklighet, och Sverige kan gå i framkant genom att implementera en sådan reform. Att styra om matsystemet är inte bara nödvändigt – det är möjligt. Framtidens samhälle är växtbaserat!

Jonas Norberg

