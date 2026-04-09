DEBATT: Ökande obesitas i Kalmar län kan öka risken för barnastma

Förekomsten av astma ökar i Sverige. Ny forskning visar att obesitas (fetma) hos gravida kan öka risken för astma hos barnet. I Kalmar län har obesitas bland gravida ökat kraftigt de senaste 30 åren. Nu behöver fler kvinnor i riskzon få stöd med hälsosamtal och kostråd, skriver Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Cirka 5–7 procent av barn i sjuårsåldern i Sverige har astma och bland tonåringar är andelen 8–10 procent. Ny forskning visar att barn till kvinnor med låg utbildning hade en ökad risk för astma vid tre och sex års ålder. Mellan 20 och 30 procent av denna överrisk kunde förklaras med obesitas hos modern.



På 30 år har andelen gravida kvinnor i Kalmar län med obesitas (BMI över 30) ökat från 7 till 20 procent och andelen med övervikt (BMI över 25) från 29 till 51 procent. Förutom att vara ett lidande i sig kan fetma leda till sämre hälsa och i värsta fall olika kroniska sjukdomar. Nu visar det sig att det inte bara gäller den som har obesitas, utan även kan öka risken för astma hos barnet.



När forskningen gör framsteg och lyckas hitta nycklar till att förstå sjukdomar och deras uppkomst måste samhället också fånga upp resultaten så att de leder till bättre hälsa och levnadsvillkor.



Nu är det viktigt att öka kunskapen och stötta de kvinnor som vill göra livsstilsförändringar eller hjälpa de som behöver med medicin eller operation.



Vården behöver tillgängliggöra enkla interventionsprogram som stödjer unga kvinnor och blivande mödrar till en hälsosam vikt och att avstå från tobaksrökning. Detta kan i sin tur främja jämlik hälsa och minska risken för att barn utvecklar astma.



Det finns en hel del interventionsprogram för att gå ner i vikt och även flera typer av rökavvänjningsprogram. Nyckeln är att göra dem lättillgängliga och användarvänliga.

Program för viktnedgång syftar till att träna in eller bibehålla hälsosamma mat- och motionsvanor för att undvika för stor viktuppgång i samband med graviditet.



Idag finns många både gamla och nya tobaks- och nikotinprodukter som innehåller höga halter av nikotin som är beroendeframkallande. Ofta kan det vara lättare att sluta röka och snusa under en graviditet. Det kan motiveras av att barnet ska må så bra som möjligt. Graviditeten kan också göra att man blir illamående av nikotin eller känner avsmak.



Nu behöver vi hjälpa fler kvinnor som är i riskzonen med stöd, hälsosamtal och kostråd. Både för deras skull och för deras barn.



Kristina Sparreljung,

generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden