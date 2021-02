Specialpedagogen Lizette Wästerlund ger tips på hur föräldrar kan hjälpa sina barn i skolan. Foto: Pixabay

DEBATT: Vad kan du göra för att hjälpa ditt barn att lyckas?

Men det här är ju helt omöjligt! Jag svär tyst för mig själv när jag ännu en gång glider tillbaka ner för backen som leder upp till mataffären. Jag vill inte gå den långa vägen runt, jag kan ju se affären härifrån och jag behöver ju köpa mjölk!

En hurtig äldre man med broddar under skorna travar raskt förbi mig upp för backen och jag ser hur han går in och minsann kan handla vad han vill. Kul för honom, han som hade rätt utrustning för just den här utmaningen. Men jag då?!

Rätt rustad kan man ta sig fram men vad gör man om man inte har rätt verktyg?

Utmaningen ovan kan jämföras med den våra barn och unga möter i skolan varje dag. En del har rätt utrustning och travar lätt förbi de som få eller inga verktyg har och skolan kräver verktyg, det har den alltid gjort även om de inte varit desamma i alla tider. Förr krävde skolan kanske mest flit och respekt för auktoriteter, nu kräver den desto mer.

Det allra viktigaste verktyget är, enligt forskning och statistik, en studievan familj som med den dagliga fostran kan lära dig hur man lyssnar, hur man talar, hur man skriver och hur man räknar – helt enkelt hur man lär sig lära. De flesta lär ut hur man lär helt omedvetet, genom att visa – att modellera, några gör det medvetet genom att hela tiden berätta vad de gör, varför och hur.

*

Det är sant som de säger, ju mer tid man lägger på något desto bättre blir man på det och de barn och unga som växer upp i en medveten – eller omedveten – lärande miljö har därmed många timmars försprång när väl skolan börjar på hösten det år man fyller sex. De familjer som är vana vid studier ger också uttryck för vilka egenskaper, vilka verktyg som är viktiga att ha med sig genom att berömma, uppmuntra och belöna önskvärda beteenden och aktiviteter.

Tänk dig det lilla barnets varma känslor när hen får förälderns hela uppmärksamhet när hen sitter i knät och de tillsammans läser en lagom klurig bok. Den varma känslan kopplas till företeelsen att läsa en bok och läsningen blir en gemensam positiv upplevelse som de återvänder till när möjlighet finns och själva läsningen blir en belöning i sig.

Jämför med ett barn i tidig skolålder som inte haft så många mysiga lässtunder där läsläxan nästan blir ett straff som ska utföras antingen helt ensamt eller under en vuxens övervakning. Det barnet vill göra sin förälder stolt, kanske genom flit eller av rädsla för att skämmas men vilka förutsättningar har hen egentligen fått att lyckas? Vilka verktyg har detta barn och hur rustat är det för läsning och lärande?

Barns mest motiverande faktor är ofta att få föräldrarnas uppmärksamhet, på vilket sätt de än kan. Då gäller det för oss föräldrar att erbjuda möjligheter till positiv uppmärksamhet och gärna i aktiviteter som rustar våra barn för framtida lärande och studier. Men vad gör man då om man inte är en studievan familj, är det kört från början då? Absolut inte!

*

En studie har klargjort att barn som växer upp i hem som har fler än 200 böcker blir bättre läsare. Så om jag skaffar 200 böcker och strör runt i hemmet så löser sig allt? Njae.. Mängden böcker är förmodligen ett uttryck för föräldrarnas inställning till text, och kunskap. När föräldrarna tycker att text, böcker och läsning är viktigt så kommer de naturligt att omge sig med många böcker. När böckerna finns tillgängliga och används så signalerar föräldrarna den viktiga inställningen att man själv kan lära sig mer genom att läsa och att läsa därför är viktigt. Föräldrarna använder ett av de viktigaste verktygen för lärande idag, läsningen.

En annan studie visade på att familjer som använde kokböcker vid matlagningen fostrade barn som var bättre på att läsa än familjer som lagade mat utan kokböcker. Men ska man inte ens kunna få vara duktig i köket utan att fördärva barnen?! Användandet av kokböcker är bara ytterligare ett exempel på att man tycker text och läsning är viktigt. Dessutom övar man ju samtidigt upp förmågan att läsa och följa instruktioner – ett annat mycket viktigt verktyg för lärande.

Vi är alla olika och har med oss olika förutsättningar. Någon kanske tänker nu att vi minsann är en bra familj även om vi inte har 200 böcker eller använder recept. Det är ni absolut – men era barns verktygslåda behöver fler verktyg. Verktyg som behövs för att klara skolan idag.

Skolan har ett grundläggande uppdrag att försöka uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och en hel del verktyg kan skapas, förbättras och fördelas i skolan men det hinns inte alltid med eller upptäcks för sent. För att ge dina barn de allra bästa förutsättningarna att lyckas i skolan behöver du ge dem rätt verktyg redan från början.

*

Om du saknar studievana? Fake it ’til you make it! Låtsas, härma de som har! Börja med att skaffa dig en kokbok för barn och låt barnen vara med och göra pannkakor. Fråga på biblioteket vilken bok som passar ditt barn och erbjud ditt barn din fulla uppmärksamhet med en bok i soffan. Det kan vara ovant i början, både för barnet och föräldern, men helt klart värt det i slutändan.

Mitt hetaste tips är PIXI-böcker, de där små för 15:- som brukar säljas vid kassan i mataffären. Passar barn från noll år och upp till lågstadiet, lagom långa att orka läsa för stressade småbarnsföräldrar och vanligtvis orkar även den mest sprallige unge lyssna på det mesta.

På tal om mataffärer, fick jag någonsin tag i mjölken kanske ni undrar. Javisst, den äldre mannen kom till undsättning och gav mig det stöd jag var i behov av för att klara just den utmaningen. Ofta finns det stöd att få även om man inte alltid vill erkänna att man behöver det…

För mer tips och idéer för ur du kan stödja ditt barn inför och i skolan kolla in ur.se/orkaplugga eller kontakta ditt barns förskola/skola.

Lizette Wästerlund,

specialpedagog i grundskolan sedan 2010

