Företagsvärdering: Hur värderar man ett bolag?

Företagsvärdering är en process som går ut på att bestämma ett företags ekonomiska värde. Oavsett om du är en potentiell investerare eller är på väg att sälja så är det viktigt att förstå de olika faktorer som spelar in. I denna artikel tar vi dig genom nyckelområden som intjäningsförmåga, kapitalbindning, branschdynamik och mycket annat, och ger dig de verktyg du behöver för att göra en korrekt värdering av ett bolag.

När behöver man värdera företag?

En av de mest uppenbara anledningarna att genomföra en företagsvärdering är inför ett företagsköp. Köparen vill veta att denne får valuta för pengarna och inte betalar onödigt mycket. Denne söker därför en objektiv bedömning av företagets verkliga värde. Även säljare kan dra nytta av en företagsvärdering. Genom en sälja företag värdering kan säljaren sätta ett lämpligt pris och förhandla effektivt.

Men det finns även andra situationer där en sälja bolag värdering kan behövas. Det kan vara att företagets ägare funderar på att sälja delar av bolaget. I sådana fall är det viktigt att veta vad delarna är värda för att inte göra en dålig affär.

En värdering av bolag kan också vara relevant vid arv- eller generationsväxlingar inom familjeföretag. Den säkerställer att alla parter får en rättvis andel. Dessutom kan företagsvärdering vara nödvändig vid större investeringar eller för att locka externa investerare. Sådana investerare kommer att vilja se en noggrann och objektiv värdering innan de förbinder sig att investera i företaget.

Att värdera företag kan också vara en del av den strategiska planeringen. Med en uppdaterad företagsvärdering kan ledningen ta smartare beslut om framtida företagsstrategier, som till exempel expansion eller omstrukturering. I Am Growth är ett företag som kan hjälpa dig förbereda och genomföra en företagsvärdering, så att ert företag kan fortsätta växa.

Så gör du för att värdera bolag

Det första steget i en företagsvärdering är att samla in all relevant information om företaget. Det inkluderar ekonomiska rapporter, kontraktsdokument, marknadsanalyser och andra data som kan ge en djupare inblick i företagets ekonomiska och operationella status. Detta är fundamentalt för hur man värderar ett bolag.

När all data är samlad bör du börja med att välja vilken värderingsmetod som passar bäst för ditt företag. Det finns flera olika metoder och valet av metod kan i hög grad påverka det slutliga värde som fastställs. Det är därför viktigt att förstå hur varje metod fungerar och i vilka situationer den är mest lämplig. Detta är centralt i värdering av företag.

Efter att ha valt metod är nästa steg att genomföra själva analysen. Det innebär ofta att kalkylera nyckeltal, göra prognoser och utvärdera företagets riskprofil. För att göra detta på ett korrekt sätt kan det vara bra att rådgöra med en expert på området, såsom en revisor eller finansiell rådgivare. Detta är viktigt för att förstå hur värderas ett bolag.

Avsluta med att granska och justera värderingen. Det är inte ovanligt att behöva göra ändringar efter att den initiala analysen är klar. Marknadsförhållanden kan förändras och ny information kan komma fram som påverkar företagets värde.

Vad tittar man på i en bolagsvärdering?

Det finns flera nyckelområden som kräver noggrann uppmärksamhet vid bolagsvärdering. I detta avsnitt tittar vi på fem centrala faktorer: intjäningsförmåga, kapitalbindning och rörelsekapital, strukturkapital, bolagets struktur, samt branschdynamik. Varje aspekt har sin egen unika inverkan på företagets övergripande värde.

Intjäningsförmåga

Intjäningsförmågan utgör ofta ryggraden i hur ett företag värderas. Det är i grunden företagets förmåga att generera vinst, både nu och i framtiden. Intjäningsförmågan ger en indikation på företagets ekonomiska vitalitet och dess potential att växa och expandera.

Hur mäter man intjäningsförmågan då? Det vanligaste sättet är att titta på företagets resultatrapporter över en viss tidsperiod, ofta de senaste tre till fem åren. Dessa siffror jämförs sedan med företagets kapitalkostnader för att få en uppfattning om dess lönsamhet. En hög intjäningsförmåga i relation till kapitalkostnaderna är ofta ett positivt tecken som ökar företagets värde.

Men intjäningsförmågan ska inte ses isolerat. Den bör också jämföras med liknande företag inom samma bransch. Detta kallas ofta för att värdera aktiebolag genom jämförelse eller benchmarking. Det ger en indikation om huruvida företaget presterar bättre eller sämre än sina konkurrenter, vilket är viktigt för en omfattande bolagsvärdering.

Företag med stabil och ökande intjäningsförmåga anses ofta vara mindre riskfyllda och därmed mer värdefulla. Detta är en särskilt viktig aspekt för potentiella investerare eller köpare, som ser intjäningsförmågan som en indikator på företagets framtida avkastningspotential.

Kapitalbindning/rörelsekapital

Med kapitalbindning menas det kapital som är "bundet" i företagets olika tillgångar, som exempelvis varulager eller maskiner. Ju högre kapitalbindning, desto mindre kapital finns tillgängligt för andra investeringar eller för att hantera oväntade utgifter. Ett företag med hög kapitalbindning kan därför ses som mindre flexibelt och potentiellt riskfyllt i en bolagsvärdering.

Rörelsekapital, å andra sidan, är skillnaden mellan företagets kortfristiga tillgångar och kortfristiga skulder. Det ger en bild av företagets förmåga att finansiera sin löpande verksamhet. Ett positivt rörelsekapital indikerar god likviditet, vilket är en styrka i en företagsvärdering. Detta blir särskilt relevant när det handlar om att värdera aktiebolag, där likviditeten kan vara avgörande för företagets överlevnad och framgång.

Dessa två faktorer interagerar ofta med varandra. Ett företag med låg kapitalbindning kan ha ett större rörelsekapital, vilket gör det mer attraktivt i en värdering av bolag. Samtidigt kan en hög kapitalbindning indikera att företaget har stora tillgångar som potentiellt kan säljas av eller användas mer effektivt, vilket kan justera dess värde uppåt i en värdering aktiebolag.

Strukturkapital

Strukturkapital är en mindre synlig, men oerhört viktig, komponent i en företagsvärdering. Det handlar om de immateriella tillgångarna i ett företag, som varumärken, kundrelationer, företagskultur och patentportfölj. Dessa faktorer har en direkt inverkan på företagets konkurrenskraft och därmed dess värde i en bolagsvärdering.

Hur värderas strukturkapital då? Det är en komplex fråga och det finns ingen enhetlig bolagsvärdering formel som kan appliceras direkt. Istället krävs en djupgående analys av företagets unika egenskaper och marknadsposition. Man måste till exempel kunna kvantifiera värdet av ett starkt varumärke eller långsiktig inverkan av en väletablerad företagskultur. Det kan göras genom att analysera historiska data, att göra marknadsundersökningar och även genom företagsvärdering online, där digitala verktyg kan ge ytterligare insikter.

Strukturkapitalet är också viktigt att förstå i kontexten av företagets totala kapitalstruktur. Ett företag som är starkt beroende av sina immateriella tillgångar kan vara mer känsligt för förändringar i marknadsförhållanden eller konkurrens. Därför måste man i en företagsvärdering överväga hur dessa immateriella tillgångar kompletterar de materiella tillgångarna och påverkar företagets övergripande riskprofil.

Bolagets struktur

Bolagets struktur spelar en avgörande roll i en företagsvärdering. Med struktur avses här såväl den organisatoriska som den operationella uppbyggnaden av företaget. Det inkluderar allt från beslutsprocesser och ledningsstruktur till produktionsmetoder och försörjningskedjor.

På den organisatoriska sidan är det viktigt att förstå hur effektivt företaget är uppbyggt. Har det en platt eller hierarkisk struktur? Hur påverkar detta beslutsfattandet och företagets smidighet? Ett företag med en platt struktur kan exempelvis reagera snabbare på marknadsförändringar, vilket kan vara en fördel i en företagsvärdering.

Operationellt sett fokuserar man på effektiviteten i företagets arbetsprocesser. Här är automatisering, kvalitetskontroll och skalbarhet viktiga faktorer. Ett företag som har en väloljad operationell maskin är vanligtvis mer värdefullt, eftersom det sannolikt kan generera högre vinster med mindre resursanvändning. Detta påverkar direkt värdering bolag och är något som tas i beaktande i professionella företagsvärderingar.

Branschen

Ett företags position inom sin bransch kan i stor utsträckning påverka dess marknadsvärde. Det gäller inte bara den aktuella marknadsandelen utan också potentialen för framtida tillväxt och lönsamhet.

Branschtrender är avgörande. Är det en växande bransch med hög efterfrågan på produkter eller tjänster? Eller är det en krympande marknad med stagnerande försäljningssiffror? Ett företag i en tillväxtbransch har oftast ett högre värde, eftersom potentialen för framtida inkomster är större. Detta är något som vägs in när man ska värdera bolag.

Utöver branschtrender är det också viktigt att titta på konkurrenssituationen. Har företaget en unik försäljningsposition som ger det en konkurrensfördel? Eller är det en av många aktörer i en övermättad marknad? Ett företag som kan differentiera sig positivt kommer sannolikt att ha ett högre värde i en bolagsvärdering.

En annan viktig aspekt är branschspecifika risker, som regulatoriska förändringar, teknologiska skiften eller varierande råvarupriser. Dessa faktorer måste beaktas eftersom de kan påverka företagets långsiktiga stabilitet och därmed dess värde.

Olika typer av företagsvärderingar

Att värdera ett företag är något som kan utföras på flera olika sätt, beroende på företagets unika förutsättningar och mål. I det här avsnittet kommer vi att fokusera på två vanliga metoder för företagsvärdering: avkastningsvärdering och substansvärdering. Båda metoderna har sina styrkor och svagheter, och valet av metod kan påverka det slutgiltiga värdet av företaget.

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering är en av de mest använda metoderna för att värdera ett bolag. Den bygger på företagets förmåga att generera framtida kassaflöden eller vinster. Här tittar man på företagets avkastning i förhållande till det kapital som krävs för att driva verksamheten. Detta används sedan för att uppskatta företagets nuvärde.

För att utföra en avkastningsvärdering behöver man göra en rad olika antaganden och prognoser. Det inkluderar förväntade framtida kassaflöden, kapitalkostnader och den risk som är förknippad med investeringen. Dessa faktorer kombineras sedan i en så kallad diskonteringsmodell, som används för att beräkna nuvärdet av de förväntade kassaflödena.

Ett viktigt begrepp inom avkastningsvärdering är WACC (Weighted Average Cost of Capital), eller genomsnittlig kapitalkostnad på svenska. Detta är en kalkyl av företagets totala kapitalkostnader, vägt mot andelarna av eget och främmande kapital. WACC används som diskonteringsränta i beräkningen av nuvärdet.

Avkastningsvärdering är en komplex metod som kräver god insikt i företagets finansiella och operationella förutsättningar. Det är också en metod som är känslig för de antaganden som görs, vilket betyder att små förändringar i parametrarna kan leda till stora svängningar i det uppskattade värdet. Detta är viktigt att ha i åtanke när man går igenom processen att värdera ett bolag.

Avkastningsvärdering är således en djupgående och analytisk metod för företagsvärdering som lämpar sig väl för företag med stabil och förutsägbar kassaflödesgenerering. Den kräver dock noggranna antaganden och bör utföras av någon med god kunskap i finansiell analys.

Substansvärdering – beräkna ditt substansvärde

Att räkna ut substansvärde är en annan viktig metod för företagsvärdering som fokuserar på företagets bokförda värden av tillgångar och skulder. Men vad är substansvärde? Jo, till skillnad från avkastningsvärdering, som ser till framtida kassaflöden, baseras substansvärdering på det nuvarande ekonomiska läget. Det gör att metoden är särskilt relevant för företag i branscher där tillgångarna har ett högt värde, som fastigheter eller råvaruhandel.

För att beräkna ditt företags substansvärde bör du börja med att noggrant granska balansräkningen. Substansvärdet erhålls genom att subtrahera företagets totala skulder från dess totala tillgångar. Bolagsvärdering formel är alltså: Tillgångar - Skulder = Substansvärde. Det ger en indikation på företagets värde utifrån dess bokförda tillgångar och skulder.

När du räknar ut substansvärde är det viktigt att du är uppmärksam på att värderingen av tillgångar kan variera. Marknadsvärdet av en tillgång kan exempelvis skilja sig från det bokförda värdet, och det kan vara relevant att justera för detta. I vissa fall kan också immateriella tillgångar som varumärken eller patent ha ett betydande värde som inte fullt ut reflekteras i balansräkningen.

Substansvärdering är en nyttig metod för att få en ögonblicksbild av företagets värde, men den säger inte mycket om företagets förmåga att generera framtida inkomster. Därför används den ofta i kombination med andra metoder, som avkastningsvärdering, för en mer heltäckande bild av företagets värde.

Substansvärdering är alltså en metod som ger en snabb och relativt enkel översikt över företagets finansiella styrka, baserat på dess nuvarande tillgångar och skulder. Det är dock en statisk metod som bör kompletteras med andra värderingsmetoder för en fullständig bedömning.

Fördelar med att anlita en företagsmäklare

Att anlita en professionell företagsmäklare för att utföra värdering företag kan ge flera fördelar. För det första kan en företagsmäklare tillföra en objektiv syn på företagets värde. Det är lätt att vara känslomässigt påverkad i sitt eget företag, vilket kan leda till en skev bild av dess verkliga värde. En neutral part ger en mer balanserad och realistisk värdering.

För det andra har företagsmäklare tillgång till marknadsdata och analysverktyg som de flesta företagsägare inte har. Denna expertis och tillgång till data gör att mäklaren kan utföra en noggrann och detaljerad värdering av företaget, som tar hänsyn till alla relevanta faktorer som intjäningsförmåga, kapitalbindning och branschtrender.

En annan fördel är att en företagsmäklare kan hjälpa till med att identifiera och kvantifiera företagets unika värden, såsom goodwill, varumärkesvärde och kundrelationer. Dessa kan vara svåra att värdera på egen hand men är viktiga komponenter i en helhetsbedömning av företagets värde.

En erfaren mäklare kan även bistå med att förbereda företaget inför en försäljning eller en investering. Det inkluderar att sammanställa all nödvändig finansiell och juridisk dokumentation, vilket kan underlätta processen och öka företagets attraktivitet för potentiella köpare eller investerare. I Am Growth kan hjälpa er att hitta rätt företagsmäklare för just er affär.

Viktigt att tänka på inför en företagsvärdering

Innan du inleder en företagsvärdering finns det flera nyckelfaktorer som du bör ha i åtanke för att säkerställa en så korrekt och informativ process som möjligt.

För det första, se över ditt företags ekonomiska rapporter i detalj. Du bör ha en klar bild av intäkter, kostnader, och andra finansiella nyckeltal. Om du inte har tillräcklig insikt i dessa aspekter så anlita en redovisningsexpert.

För det andra, förbered dig på en djupgående analys av företagets verksamhet. Det inkluderar inte bara finansiell information, utan även marknadsposition, konkurrentanalys, och framtida tillväxtpotential.

Fundera också på vilken värderingsmetod som passar bäst för ditt företag. Olika metoder som avkastningsvärdering eller substansvärdering har sina egna för- och nackdelar, och valet kan påverka värderingsresultatet avsevärt.

Ta också hänsyn till att timing kan vara kritisk. Marknadsklimatet och branschtrender kan påverka företagets värde. Om du värderar företaget i en ekonomisk nedgång kan resultatet vara mindre fördelaktigt än om du gör det i en högkonjunktur.

Hur ökar jag värdet i mitt företag?

Att öka värdet på ditt företag inför en framtida värdering kan vara strategiskt. Här är några konkreta tips för att göra just det:

Förbättra intäktsströmmar: Konsekvent och hållbar intäktstillväxt är en av de högst betydande aspekterna i en företagsvärdering. Fokusera på att öka försäljningen genom nya marknader eller produktlinjer.

Optimera kostnader: En effektiv kostnadsstruktur kan förbättra företagets lönsamhet, vilket direkt påverkar dess värde. Gör en genomgång av alla kostnader för att identifiera besparingsmöjligheter.

Stärk kundrelationer: Långsiktiga kundrelationer kan öka företagets värde eftersom de representerar en stabil intäktskälla. Försök att binda kunder genom avtal eller lojalitetsprogram.

Skydda immateriella tillgångar: Om ditt företag har patenterade produkter eller varumärken, se till att dessa är ordentligt skyddade. Det kan öka företagets värde betydligt.

Förbättra arbetskapitalet: En sund hantering av rörelsekapitalet visar på effektiv affärsdrift. Det kan inkludera allt från lagerhantering till snabbare fakturering och betalningar.

Fokusera på kärnverksamheten: Specialisering kan göra ditt företag mer attraktivt för potentiella köpare eller investerare. Se över ditt tjänste- eller produktutbud och fokusera på det du gör bäst.

Strukturella förbättringar: En välorganiserad företagsstruktur med tydliga arbetsroller och processer kan göra övergången smidigare vid en försäljning och därmed öka värdet.

Dokumentera och följ upp: En genomtänkt och väl dokumenterad affärsplan inklusive finansiella prognoser kan vara en avgörande faktor i en företagsvärdering.

FAQ om företagsvärdering

Företagsvärdering är ett omfattande ämne med många olika saker att tänka på. Här svarar vi på några vanliga frågor som kan uppstå när man ställs inför uppgiften att värdera ett företag.

Vad menas med "Multipelvärdering"?

Multipelvärdering är en metod där man jämför företagets finansiella nyckeltal, som P/E-talet (pris/vinst), med liknande företag i samma bransch. Det ger en indikation på hur marknaden värderar företagets inkomstgenererande förmåga.

Hur värderas ett företag med hänsyn till marknadsläge?

Marknadsläget kan ha en stor inverkan på företagets värde. Ett företag som verkar i en växande marknad med hög efterfrågan är vanligtvis mer värdefullt än ett i en krympande eller mättad marknad.

Vad är en värderingspremie och när appliceras den?

En värderingspremie är en extra kostnad som en köpare är villig att betala över det beräknade värdet på ett företag. Detta kan bero på unika fördelar som starkt varumärke, strategiskt läge eller exklusiva rättigheter.

Hur viktig är företagets ledning i en värdering?

Företagets ledning är en kritisk faktor. En kompetent ledning kan optimera verksamheten, hantera risker och skapa värde på lång sikt, vilket kan göra företaget mer attraktivt i en värderingsprocess.

Hur värderar man ett företag med hänsyn till dess ålder?

Företagets ålder kan påverka värderingen både positivt och negativt. Ett äldre, etablerat företag kan ses som mindre riskfyllt, medan ett yngre företag kan ha större tillväxtpotential.

Hur värdera ett företag som har skulder?

Skulder minskar företagets nettoförmögenhet och kan öka dess riskprofil. Därför är det viktigt att noggrant granska företagets skuldsättning i relation till dess kassaflöden och tillgångar för att göra en korrekt värdering.