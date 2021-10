Körde på fel vägbana med barn i bilen – får böter

Mannen körde in i ett vajerräcke, men fortsatte som om ingenting hänt. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Det handlar om vårdslöshet i trafik och smitning från olycksplats. Det var under en färd mellan Hultsfred och Oskarshamn som mannen – med barn i bilen – brast i sin körning på flera sätt. Han körde in i mitträcket, sidoräcket, körde på motsatt körbana flera gånger, körde i dikeskanten flera gånger och även mot en trottoarkant. Efter att han kört in i ett vajerräcke smet mannen från platsen. Han har förnekat brott och menat att han blivit störd av en bakomvarande bilist.

En annan bilist följde efter mannen och har lämnat ett vittnesmål som tingsrätten anser vara trovärdigt. Mannen döms för de två olika brotten och får böta 13 800 kronor.