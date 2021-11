Bodde på hotell – stack från notan

En person hörde av sig sent till ett hotell i Vimmerby och bokade en hotellnatt.

– Man ringde och bokade sent på kvällen och fick en kod in. Då checkade man in utan att betala för sig, säger Robert Loeffel, presstalesperson vid polisen.

Hotellnatten kostade 2 200 kronor.

– Man har bott där över natten och sedan avvikit utan att betala för sig.

Det finns ingen misstänkt för närvarande i ärendet.

– Det finns ett namn att gå på, men ingen person som har legitimerat sig.

En anmälan om snyltningsbrott är upprättad.