Man i grannkommunen försvunnen efter julfest – söks med dykare

På söndagseftermiddagen gick polisen ut med en efterlysning efter en man i 70-årsåldern som försvann efter en julfest i Oskarshamn på lördagskvällen. Enligt polisen skildes mannen från sitt sällskap vid 01-tiden i centrala Oskarshamn. Han uppgav då att han skulle gå hem, men dök aldrig upp på hemadressen.

Polisen uppger nu att man behöver allmänhetens hjälp med att hitta mannen. Det signalement som polisen har lämnat är att mannen vid försvinnandet bar mörkblå jeans, mörkgrön dunjacka, vit stickad tröja, glasögon, har grått hår (rakat på sidorna och längre upptill) samt är cirka 175 centimeter lång.

Om man tror sig ha sett mannen nyligen eller ser honom just nu uppmanas man att ringa polisen på 112. Om man har sett mannen under gårdagskvällen eller tidigare i dag ska man ringa 114 14 och berätta det.

Enligt Sara Andersson, presstalesperson vid polisens regionledningscentrall i Malmö, misstänker man i nuläget inget brott.

– Förhör hålls med mannens familj och med arbetskamrater, som var de senaste som såg honom. Vidare har vi hundpatrull på plats och söker efter mannen, säger hon.

Uppdatering klockan 21.00:

Sara Andersson, presstalesperson vid polisens regionledningscentral, berättar att sökningen i regiolnledningens regi nu är avslutad och att ärendet överlämnats till lokalpolisområdet, vilket anhöriga är informerade om.

– Under dagen har uppgifter framkommit att mannen ska ha rört sig från Stora torget, där han skildes från sina kollegor, och mot hamnen. Detta är i helt motsatt riktning jämfört med där hans bostad ligger, säger hon.

– Att vi nu avslutar sökandet innebär att vi inte ser det som troligt att hitta mannen. Vår uppfattning är att han antingen har råkat ut för en olycka eller håller sig undan frivilligt.

Enligt Sara Andersson är även Kustbevakningen inkopplad, och kommer sannolikt att sätta igång en sökinsats under måndagsmorgonen, eventuellt inkluderat dykare.

Under de förhör som har hållits under dagen ska det inte ha framkommit några uppgifter om att mannen mådde dåligt, vare sig fysiskt eller psykiskt, vid tiden för försvinnandet.

Uppdatering klockan 14.30 måndag den 2 december:

Under måndagen återupptogs sökinsatsen efter mannen. Kustbevakningen kopplades in redan under gårdagen och nu söker man efter mannen med dykare.