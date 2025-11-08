JUST NU: OLYCKA UNDER KÅSAN – ENDUROFÖRARE TILL SJUKHUS

Olyckan ska ha skett vid SS4 på Novemberkåsan under lördagen.

Strax innan 13 på lördagen inkom ett larm till SOS om att det ska ha skett en olycka under Novemberkåsan. En av enduroförarna har nu förts till sjukhus med ambulans.

Larmet inkom vid 12.48 på lördagen. Enligt initiala uppgifter ska olyckan ha inträffat strax öster om Vimmerby, och det rör sig om en olycka med ett mindre motorfordon.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättade strax efter klockan 13 att det var en Enduroförare som ska ha kört omkull och kontrollerades av ambulanspersonal på plats.

Vid 13.30 säger de att personen fick åka med ambulansen till sjukhus. Räddningstjänsten i Vimmerby meddelar att personen var vaken och talbar, men övrigt skadeläge är i nuläget oklart. Räddningstjänsten är nu klar på platsen.

