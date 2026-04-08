KÖRDE IN I TRÄD – EN TILL SJUKHUS

Bilden är en genrebild.
Foto: MostPhotos
Larmet om singelolyckan kom vid 19.45-tiden på onsdagskvällen. Räddningstjänstens ledningsoperatör uppger att det rör sig om en personbil som kört in i ett träd.
– Det är en som är drabbad. Både räddningstjänst och ambulans är framme på platsen, säger operatören.
Behöver man följa med till sjukhus?
– Det vet vi inte ännu.
Vid 21-tiden berättar Andreas Enberg vid räddningstjänsten i Hultsfred att det rör sig om en grusväg och att bilen behöver bärgas från platsen. En person, som ska ha varit vaken och talbar, är förd med ambulans till sjukhus.
– Man har kört av vägen och in i ett träd. Personen är förd till sjukhus, men jag vet inget mer om skadeläget, säger han.
Texten har uppdaterats.