KÖRDE IN I TRÄD – EN TILL SJUKHUS

En personbil har kört in i ett träd vid Stora Aby öster om Rosenfors. En person är förd till sjukhus med ambulans.

Larmet om singelolyckan kom vid 19.45-tiden på onsdagskvällen. Räddningstjänstens ledningsoperatör uppger att det rör sig om en personbil som kört in i ett träd.

– Det är en som är drabbad. Både räddningstjänst och ambulans är framme på platsen, säger operatören.

Behöver man följa med till sjukhus?

– Det vet vi inte ännu.

Vid 21-tiden berättar Andreas Enberg vid räddningstjänsten i Hultsfred att det rör sig om en grusväg och att bilen behöver bärgas från platsen. En person, som ska ha varit vaken och talbar, är förd med ambulans till sjukhus.

– Man har kört av vägen och in i ett träd. Personen är förd till sjukhus, men jag vet inget mer om skadeläget, säger han.

Texten har uppdaterats.