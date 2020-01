TVÅ MÄN ANHÅLLNA – MISSTÄNKS FÖR RÅNFÖRSÖKET MOT COOP

Efter en rad rån i Kalmar län den senaste tiden misslyckades ett rånförsök i Västervik i lördags. Två män tog sig aldrig in i Coop-butiken vid 21.40-tiden.

Nu har polisen kunnat gripa två män, som misstänks för rånförsöket.

– Vi har jobbat med ärendet och under tisdagen kunde vi hämta in en person som anhölls för försök till rån. Under onsdagen hämtades ytterligare en person in, säger Ulf Gollungberg, som varit förundersökningsledare fram tills att åklagaren tog över utredningen.

Två män sitter nu anhållna. Båda männen är hemmahörande i Västerviks kommun och en av dem är i 25-årsåldern och den andra i 35-årsåldern.

– Vi fortsätter jobba med ärendet, håller förhör och nu är det upp till åklagaren att ta ställning till huruvida de ska begäras häktade eller inte.

Hur ser du på bevisläget?

– Jag kan inte uttala mig om det, men att vi har två anhållna är ett litet genombrott. Vi får jobba vidare och se vad det leder till.

Hur ställer sig till de anklagelserna?

– Nej, det kan jag inte gå in på.

Finns det någon koppling till övriga rån i länet?

– Som det ser ut nu är de endast misstänkta för rånförsöket i Västervik, men vi jämför med andra rån.

En tredje person ska ha varit synlig i området kring tiden för rånförsöket.