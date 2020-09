En kvinna hittades död i en lägenhet i Kalmar och polisen har inlett en mordutredning. Foto: Arkivbild

LÄNET: KVINNA HITTADES DÖD — POLISEN UTREDER MORD

Under lördagens morgon hittades en kvinna död i en lägenhet i Kalmar. Omständigheterna runt dödsfallet är oklara och polisen har inlett en utredning om mord.

Annons:

Det var under lördagens morgon som larmet om den döda kvinnan kom in. Väl på plats kunde patrullen konstatera att kvinnan var död och att det inte gick att utesluta brott. Den man som befann sig i lägenheten blev gripen och sedermera anhållen. Händelsen rubriceras som mord, men rubriceringen kan komma att ändras under utredningens gång.