Bilden är en genrebild. 30 brandmän kämpar med branden utanför Lönneberga. Foto: MostPhotos

GOD KOLL PÅ LÄGET – MEN BRANDEN ÄNNU INTE HELT UNDER KONTROLL

Det är extremt varmt och torrt. En stor skogsbrand rasar väster om Lönneberga. Storleken på branden är i nuläget 250x450 meter vid 16.20-tiden och situationen mycket ansträngd. Vid 20.30-tiden är läget bättre men branden är ännu inte under kontroll.

Annons:

Larmet om skogsbranden väster om Lönneberga kom in vid 11.05-tiden på fredagen. Sedan dess har en mängd enheter och brandmän kämpat mot en mycket besvärlig brand som snabbt sprider sig. Vid 16.20 omfattar brandområdet 250x450 meter och branden bedöms inte vara under kontroll.

– Branden är inte under kontroll. Vi har gått runt den, men det brinner i ytterområdena och vi måste få fram mer vatten. Vi slår ned flammorna, men det börjar brinna snabbt igen. Vi måste komma ned på djupet. Svårigheten är terrängen och att få fram vatten. Även om det finns vatten nära så tar transporterna sin tid. Fronten är under hyfsad kontroll, men rätt vad det är torkas fukten upp och det blåser till. Då flammar det upp igen och branden sprids ytterligare någon meter, säger befälet Ulf Bovein.

"Mycket ansträngt läge"

30 brandmän kämpar mot lågorna just nu. Man får även hjälp av markägare och helikopter.

– Många börjar bli trötta och vi kommer växla över till nattskifte innan vi kör på imorgon bitti igen. Helikoptern kör tills det blir mörkt. Vi är nöjda med resurserna vi har just nu och har fått god hjälp av Vimmerby, Västervik och Jönköpings län. De som kom först har kämpat länge nu och gjort en fantastisk insats, men det är jättetufft förstås. Vi har ett mycket ansträngt läge för räddningstjänsten i Hultsfred, nästan alla stationer är engagerade i det här och vi har kallat in en till ifall det händer något annat.

Bovein är mer hoppfull nu är för ett par timmar sedan.

– Det går åt rätt håll och vi har övervakning på det.

Orsaken till branden är okänd.

"Spridning på 30 meter i minuten"

Räddningstjänsten i Vimmerby har skickat två enheter – totalt sju personer – för att hjälpa till.

– Vi har skickat en släckenhet från Vimmerby och en tankbil från Rumskulla. Jag har ingen mer uppfattning än att de inte har kontroll. Det är snabb spridning och de har det rätt besvärligt, men jag har bara pratat med dem som hastigast, sa Magnus Svahn vid räddningstjänsten i Vimmerby vid 14-tiden.

Svahn har aldrig varit med om värre värden än just nu.

– Det är extrema spridningsvärden och värre än 2018 till och med. Sådana här värden har vi inte haft så länge jag kan minnas. När vi tittade på indexkartan så ger den en spridning på 30 meter i minuten. Ska man vara ute i naturen ska man vara extremt försiktig. Ungefär hälften av vad vi har nu brukar väl vara normalt.

Många skogsbränder startas av markarbeten.

– Ja, vi kan inte sätta stopp för det, men personligen tycker jag inte att det är bra att ge sig ut med maskiner just nu. Det är lätt hänt att man kör emot en sten eller något.

Uppdatering på fredagskvällen

Vid 20.30-tiden meddelar Ulf Bowein att läget är under kontroll men ännu inte branden.

– Vi har läget under kontroll men inte branden. Det känns tryggt och bra, men det är väldigt beroende av vinden. Prognosen är att vinden ska tillta i vårt område och det oroar oss. Glödhärdarna kan skapa nya gnistor och då kan branden blossa upp igen. Det försöker vi säkra. Branden är omringad och vi har ingen brandspridning just nu, men branden är inte under kontroll, förtydligar Ulf Bowein.

Räddningstjänsten har haft god hjälp av helikoptrar, kommit runt branden med markpersonal och fått ned spridningshastigheten under tidiga kvällen.

– Nu håller vi på och säkrar kanterna, men vi har ingen brandspridning. Det brinner dock fortsatt i området och det kommer bli en eftersläckningshistoria av det här.

Vid 22-tiden är det vaktavlösning och så även vid 06-tiden i morgon bitti.

– Vi kommer få jobba hela dagen i morgon också. Det blir en eftersläckningsfråga att ta tillsammans med markägaren men där är vi inte riktigt än.

Artikeln uppdaterades 16.28 och 20.45 och kan komma att uppdateras igen.

Annons:

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

Annons:

Annons: