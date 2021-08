Priset på skogsmark och skogskubikmeter har ökat kraftigt under 2021

Skogsmarkspriset ökar kraftigt under 2021

Ludvig & Co presenterade under torsdagen prisutvecklingen på skogsmark och skogskubikmeter. Båda har stigit kraftigt under första halvan av 2021 i vår del av landet. En faktor är att utbudet varit litet vilket fått priset att öka en annan är att fler väljer att bo utanför tätorterna och gärna bosätter sig nära sin skog.

Annons:

Stefan Wärdig, kontorschef för Västervik och Valdemarsvik hos Ludvig & Co och Magnus Christiansson, fastighetsmäklare vid Ludvig & Co, berättade under torsdagen om prisutvecklingen på skogsmarkspriser i Sverige och mer ingående på skogsmarkspriser i vår del av landet.

- I södra Sverige har priserna ökat krafitgt. Priset på skogskubikmeter har ökat med drygt 16 procent och skogsmarkspriset med drygt 10 procent första halvåret 2021, säger Stefan Wärdig.

Utvecklingen har varit stark i hela södra Sverige men utifrån olika utgångspunkter, i vårt område, Västervik, Vimmerby och Hultsfred är priserna fortsatt lägre än i Skåne och Halland.

För en tre miljoner kronor få man cirka 24 hektar skog i södra Sverige eller 3 600 skogskubikmeter i snitt.

- Det man kan se är att det mjuka skogsägandet har ökat. Skogsägare vill ta hand om sin egen skog och gärna bo nära sin skog. Det är inte bara avkastningen som är viktig, säger Magnus Christiansson.

De mjuka värdena i att äga skog kan ses genom att fler köpare finns i kommunen medan det finns fler säljare utanför kommungränserna i vår del av landet.

Vad är det som påverkar skogspriserna lokalt?

- Det är efterfrågan. Man vill gärna ha en skog som ligger vackert gärna invid en sjö och gärna där man själv kan bosätta sig. Då blir det budgivning och priserna ökar när konkurrensen är hög, säger Magnus Christiansson.

Finns det någon fara i att priset har ökat så kraftigt under en kort period?

- Utbudet har varit lågt. Vi tror det har att göra med att många har väntat med att sälja under pågående pandemi. En fara kan vara att utbudet ökar kraftigt när pandemin försvinner vilket gör att priset inte ökar lika mycket. Samtidigt är virkespriserna höga och det är lätt att få lån, säger Magnus Christiansson.

Stefan Wärdig sammanfattar skogsprisbaromtern med fyra punkter.

- Det har varit ett lågt utbud vilket fått priserna att öka, ökande virkespriser, låg räntenvå och ett ökande intresse för att bo nära sin egen skog.

Annons:

Anders Sjögren anders.sjogren@dagensvimmerby.se 0733100831

Annons:

Annons: