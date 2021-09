ABBA släpper ny musik. Foto: Skärmdump/ABBA Voyage

ABBA SLÄPPER NY MUSIK – UPPTRÄDER I LONDON

Mamma mia!

ABBA släpper nytt album och kommer uppträda i London.

Och, ja – det är helt sant.

På torsdagskvällen hölls en presskonferens i London, som sändes över hela världen, där ABBA hade antytt att något skulle presenteras.

Och det gjorde det sannerligen.

Många har längtat och väntat på att Sveriges mest framgångsrika band genom tiderna – ABBA – ska återförenas. Nu händer det.

39 år efter att bandet splittrades är de fyra tillbaka med ny musik och ett nytt album.

De fyra bandmedlemmarna Benny Andersson, 74, Björn Ulvaeus, 76, Agnetha Fältskog, 71, och Anni-Frid Lyngstad, 75, har varit i studion tillsammans och spelat in nytt material.

Flera specialtillställningar har hållits runt om i världen på torsdagen Björn Ulvaeus och Benny Andersson intervjuas just nu i London.

Det nya albumet heter Voyage och innehåller tio låtar. Albumet släpps den 5 november. Låten "I still have faith in you" spelades när nyheten lanserades.

Scenshow i London

En scenshow kommer att äga rum i London. En specialbyggd arena kommer inrymma 3 000 personer och fyra avatarer kommer stå på spen – alltså inte de fyra verkliga ABBA-medlemmarna. Showen kommer hållas i maj 2022.

”När vi samlades i studion igen hade jag ingen aning om vad jag hade att vänta … Men Bennys inspelningsstudio är en så trivsam och trygg miljö att innan jag visste ordet av så hade jag jätteroligt! Jag kan knappast tro att det här ögonblicket kommit till slut. Att vi nu ska dela det här med hela världen!”, säger Agnetha Fältskog i ett pressmeddelande.

