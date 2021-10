Utbetalningarna från A-kassorna minskar i Kalmar län

Utbetalningarna från Sveriges a-kassor steg kraftigt under pandemin, men under det senaste året har har det succesivt skett en minskning i utbetalningarna. Det senaste året har 48 miljoner kronor mindre betalats ut från a-kassorna i Kalmar län än för ett år sedan. Från 128 miljoner kronor till 80 miljoner kronor, det skriver Sveriges a-kassor i ett pressmeddelande.

I Sverige som helhet har utbetalningarna från a-kassorna minskat med 31 procent under det senaste året. I Kalmar län har minskningen varit 37 procent, visar statistik från Sveriges a-kassor.

– Under pandemin tog a-kassan ett stort ansvar för den ekonomiska tryggheten för de som förlorade jobbet. A-kassan ger trygghet när det behövs som mest och när det nu ljusnar på arbetsmarknaden är det naturligt att utbetalningarna går ner, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

De totala utbetalningarna från a-kassan i Kalmar län uppgick under tredje kvartalet till 80 miljoner kronor, vilket är en betydande minskning jämfört med föregående år. Under tredje kvartalet 2020 var utbetalningarna klart högre: 128 miljoner kronor.



– Vi ser nu en glädjande trend med minskade utbetalningarna från a-kassan under 2021. Men arbetsmarknaden förändras snabbt och det är viktigt att vara medlem i a-kassan och att fortsätta vara det även framöver, säger Tomas Eriksson.



I Sverige som helhet minskade utbetalningarna med 31 procent under tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Samtidigt finns det skillnader mellan olika delar av landet. I Blekinge ser vi den största minskningen i utbetalningar från a-kassan, 44 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Det kan jämföras med Västernorrland som bara noterat en hälften så stor minskning, 22 procent, under samma period