Artisten från Vimmerby har nått stor milstolpe: "Känns sjukt"

Elin Namnieks, ursprungligen från Locknevi, har nått sin största milstolpe hittills. Hennes låt "Love Before You Do" har över en miljon lyssningar på Spotify. – Jag småfirar hela veckan, säger hon när vi pratar med henne.

Artisten Elin Namnieks, som går under artistnamnet Namelle, fick sitt första skivkontrakt i våras.

– Det känns så himla bra och kul. Det är något jag har jobbat för hela tiden och det är några steg framåt. Det känns superkul att ta det steget, sa den Locknevibördiga artisten till vår tidning då.

Nu har hon nått en häftig milstolpe i sin karriär. Den nya låten "Leave Before You Do" som släpptes under andra halvan i augusti har fått över en miljon strömningar på Spotify. Låten har hon gjort tillsammans med den nederländske producenten och dj:n Bastiaan de Noijer.

– Det känns helt sjukt. Jag är jätteglad för det här, det är en milstolpe man gått och väntat på. Jag trodde inte att det skulle ske just nu och att den här låten skulle få en sådan stor spridning, berättar Elin Namnieks, som skrivit text och melodi till låten.

– Bastiaan är jätteduktig på marknadsföring och skivbolaget jag sajnade för har pushat på med sina kontakter, så att den har spridits vidare. Det är jätteroligt.

Hur har du firat den här milstolpen?

– Det blev en härlig middag på kvällen när vi hade sett att den kommit upp i en miljon. Sedan får jag småfira lite hela veckan, skrattar Elin Namnieks.

Ska äntligen ut och uppträda igen

Härnäst väntar en spelning i Sundsvall för Namelle. Bokningarna efter pandemin har börjat komma igång igen.

– Många av mina vänner har spelat då och då under sommaren, men jag har inte haft någon spelning så det känns helt otroligt. Det här har man verkligen längtat efter.

Blir det något besök här i trakterna i närtid?

– Jag ska spela i Västervik på Krogkultur i november. Det är det närmaste jag kommer Vimmerby. Jag hoppas det blir något mer förstås, säger hon.

"Vill kombinera"

En milstolpe är redan uppnådd – men artisten är förstås inte mätt på framgångar redan.

– Det här var ju ett samarbete med en annan producent, så nu hoppas jag att någon av mina låtar som Namelle ska komma upp i en miljon strömningar. Min andra EP ska släppas i början av nästa år och jag hoppas att den ska spridas ännu mer också. Drömlistan är lång, det finns många mål att bocka av, säger hon.

Elin Namnieks vill både skriva åt sig själv och andra.

– Min tanke är fortfarande att jag vill kombinera. Jag skriver mycket till andra nu också, men det är klart att det blir lite mindre tid till det när spelningarna kickar igång. Ambitionen och drömbilden är att vara ute på turné ett tag, ha månader där man skriver och sedan ge sig ut på turné igen.

Ska flytta till Los Angeles

I maj blev Elin Namnieks klar med utbildningen i Örnsköldsvik och bor numera i Stockholm. Snart väntar dock praktik i Los Angelesför henne.

– Jag ska flytta till LA i tre månader under våren och ha min praktik där. Det ska bli väldigt roligt att komma iväg.

Känner du att du lever din dröm nu?

– Jag lever verkligen min dröm. Ibland tänker jag på hur glad och priviligierad jag är som får göra det här som jag verkligen längtat efter och kämpat för. Det är en lång resa kvar och jag utvecklas hela tiden, men det är häftigt att få bocka av vissa drömmar längs vägen.