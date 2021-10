Tre nya inriktningar på Folkhögskolan till våren

Att läsa allmän kurs på Vimmerby Folkhögskola innebär i huvudsak att läsa in grundläggande behörighet för högskolestudier, men via de inriktningar som erbjuds ges kursdeltagarna dessutom möjlighet att under en halvdag i veckan fördjupa sig inom ett specifikt ämne.

– Vi började med inriktningar för att vi ville få läslust, hälsa, samhällsengagemang och naturvetenskap på schemat, berättar Mathilda Söderlund, biträdande rektor vid Vimmerby Folkhögskola.

Något för alla

Sedan man började med inriktningar har utbudet befunnit sig i ständig förändring och idag finns inriktningar mot litteratur och drama, bild och form, och liv i rörelse sedan tidigare. Dessa får nu sällskap av tre nya inriktningar: socialt arbete, brädspel och biologisk mångfald.

– Inriktningarna ska spegla den bredd vi kan erbjuda, de frågor vi tycker är viktiga, och vår dröm är att det ska finnas något för alla. En skola för alla – och för livet, förklarar Mathilda Söderlund.

Allmän kurs på Vimmerby Folkhögskola startar 3 januari 2022 och sista antagningsdag är 26 november 2021.