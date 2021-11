Andreas har roll i serien om Knutby – har premiär i dag

Nu har de första avsnitten av C Mores serie Knutby släppts. Andreas Karlsson, 23, från Storebro spelar en av församlingsmedlemmarna. – Jag är med under alla tillställningar, säger han.

Under måndagen släpptes de två första avsnitten av serien Knutby på C More. Serien om den lilla församlingen utanför Uppsala har sedan premiär på TV4 11 november.

Knutbydramat är vida omskrivet och många känner nog igen Helge Fossmo, Alexander Fossmo och barnflickan. Sverige vaknade till nyheten den 11 januari 2004 om ett mord och ett mordförsök i Gränsta strax utanför Knutby. Samtliga inblandade var medlemmar i Filadelfiaförsamlingen i Knutby.

Nu har TV4 och C More storsatsat och gjort en serie om Knutby. Andreas Karlsson från Storebro spelar en roll i serien.

– Jag är en församlingsmedlem och är med under alla tillställningar kan man säga. Det är lite svårt att förklara djupare än så. Jag interagerar med några av de större skådespelarna som det kretsar kring, men jag är en vanlig medlem och ingen specifik person, utan en fiktiv karaktär, berättar Andreas Karlsson.

Han syns i bild flera gånger under de två första avsnitten och har ett par talscener.

– Jag syns mest, om jag säger så. Det är mestadels stumt skådespeleri.

Kommer du vara med i de övriga avsnitten också?

– Jag vet faktiskt inte hur mycket det kommer vara. Jag har inte sett det här i förväg.

"Blev idiotförklarad"

Andreas Karlsson hade även en mindre roll i SVT-julkalendern "Jakten på tidskristallen" 2017.

– Det är svårt att jämföra, det är två så helt olika genrer. Men det är otroligt mäktigt att få vistas i de här sammanhangen. I avsnitt två har jag en scen med Malin Persson och det var väldigt lärorikt att få vara en del av det och se hur branschen fungerar.

Inspelningarna av Knutby har pågått hela sommaren och Andreas Karlsson hade precis avslutat en tvåårig utbildning på Calle Flygare teaterskola när han fick chansen.

– Jag har fått många nya kontakter i skådespelarbranschen och många nya vänner, vilket är väldigt kul. Många av de andra församlingsmedlemmarna har också studerat på Calle Flygare och det var roligt att få återse dem vid den första inspelningen. Jag har Calle Flygare att tacka för mycket, som har gett mig den här språngbrädan. Vi hjälper varandra i branschen och det är fantastiskt.

Vad hade du för relation till Knutbydramat sedan tidigare?

– Jag hade inte så bra koll. Jag blev faktiskt idiotförklarad av några i klassen för att jag knappt visste vad det var, men innan inspelningen betade jag av dokumentärer och annat för att få kött på benen. När jag pratar med andra har jag förstått att Knutby väcker reaktioner och speciellt bland lite äldre personer.

Flyttat hem igen

Efter sju år i Stockholm har Andreas Karlsson flyttat tillbaka till Vimmerby.

– Jag har etablerat mig i Vimmerby igen och just nu jobbar jag inom förskolan. Jag har som mål att involvera mig mer i det lokala kulturlivet och vidareutveckla det som finns.

Hur då tänker du?

– Jag vill involvera mig lite här lokalt och kanske producera något eget. Det här är lösa tankar, men jag vill väcka det kulturintresse som finns lite. Jag tycker att ungdomar bör få testa på teater i större utsträckning än i dag.

Men målet på sikt är att livnära sig på att vara skådespelare?

– Min målsättning under 2022 är att det ska bli ännu större och ännu bättre. Det är så långt jag kan sträcka mig. Det finns en del projekt på gång, men det är inte helt klart. Jag tror det kan bli ett bra år.