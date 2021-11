Ny kraftledning närmar sig verklighet: "Kapaciteten ökas med fem Vimmerby"

Frågan om EoN:s nya kraftledning på 130 kilovolt mellan Vimmerby och Kisa har varit en lång följetong. Projektet påbörjades redan i slutet av 00-talet och buden för när kraftledningen ska vara igångsatt har varit många.

Under 2017 besökte EoN:s regionchef Björn Persson kommunfullmäktige i Vimmerby och då var målet att kraftledningen skulle vara driftsatt hösten därpå.

Men ett 50-tal markägare i både Kinda och Vimmerby kommun har överklagat och projektet har förskjutits gång på gång. Tidigare i höst kom beskedet att beslutet inte längre gick att överklaga.

– Då var det vägs ände och hela den demokratiska processen har nu gått i mål. Vi kan därmed trycka på startknappen. Vi är oerhört glada och tacksamma för att vi nu kan komma igång. Vi har stått och trampat länge, säger Björn Persson, regionchef på EoN.

Har det varit frustrerande?

– Bitvis har det varit det, men den frustrationen riktar sig mot systemet och inte enskilda personer. Handläggningstiderna i detta har varit oerhört utdragna. Möjligtvis kunde vi ha gjort något annorlunda, men det är så här den demokratiska processen ser ut kring infrastrukturprojektet. Många tycker det är bra att det sker men inte så nära mig. Det är det här med "not in my backyard" och det måste man ha respekt för. Det regnar manna från himlen men den fattige har ingen sked. Det är precis det här det handlar om och förhoppningsvis kan det ändras, men det är en politisk fråga.

"Bibehållen respekt"

Jacob Käll är ordförande i kommunstyrelsen i Vimmerby och var med på tisdagens möte.

– Det är jätteviktigt att korta handläggningstider och det är något jag ska ta med mig. Men det är samtidigt viktigt att den respekt ni visar mot privata markägare bibehålls, säger han.

EoN:s regionchef Björn Persson delar den bilden.

– För en vecka sedan var jag och en kollega ute och promenerade över en markägares mark. Vi såg hur det såg ut när vi har tagit ner skogen och har full förståelse för att man reagerar. Det skulle nog många göra om det drabbade dem där de själva bor. Men å andra sidan handlar det om samhällsutveckling och ska samhället fungera måste vi ha el. Till 2045, om alla planer som finns slår in, ökar elförbrukningen med ett och ett halvt Danmark. Sex gigawatt till behövs om vi pratar effekt och sex gigawatt motsvarar tolv Malmö, som ska byggas ut till 2045 om elektrifieringen går som många tror.

Ceremoni på måndag

På måndag sätts spaden i backen för byggandet av en ny transformatorstation i Horn. Därefter ska nya stationer även byggas i Gullringen och Södra Vi. Stationen i Kisa är redan ombyggd och stationen i Vimmerby blir den sista som byggs ut.

– Det kommer bli en ceremoni på måndag och det är en ceremoni vi väntat på i nästan 14 år.

När kan det tas i drift?

– Vi räknar med att den kan tas i drift som senast vid årsskiftet 2023/2024. Dels handlar det om ett ledningsbyggande och utmed ledningen på de tätorter som finns ska det byggas nya stationer. Det arbetet kommer gå parallellt, säger Björn Persson.

Investeringen ligger på en bit över 200 miljoner kronor.

– Det är en gigantisk investering för två kommuner och är EoN:s största projekt på elsidan, säger Henrik Staffansson, ansvarig för lokalnätsverksamheten inom EoN.

Mattias Fredriksson, som ansvarar för företagskunder nationellt inom EoN, menar att det här kommer skapa en konkurrensfördel för Vimmerby och Kinda kommun.

– Elinfrastrukturen är en möjliggörare för tillväxt. När det här väl är på plats blir det en stor konkurrensfördel gentemot andra kommuner och det kommer inte vara några problem i det här området under överskådlig framtid. Vi har ett produktionsöverskott i östra Småland, framför allt av vind, och då är det bra om det kan utnyttjas lokalt än att åka längre upp i systemet, säger han.

Motsvarar fem Vimmerby

Det förväntade kapacitetstillskottet motsvarar ungefär fem Vimmerby och tio företag som Ljunghäll AB.

– Det innebär i princip att man skulle kunna etablera tio Ljunghäll här. Vi vill bygga med redundans för att det ska bli en riktig kvalitativ ökning, säger Björn Persson.

– Kapacitetstillskottet är på 100 megawatt och då förstår man hur viktig ledningen är. När det här projektet inleddes 2008 handlade det om att göra det säkrare och tryggare i vår region, men nu är det hårdvaluta att det inte finns någon begränsning. Vi såg inte riktigt den här omställningen 2008, säger Henrik Staffansson.

– Varannan miljon vi investerar i lokalnätet motsvarar ett externt arbetstillfälle. Det är allt från den lokala pizzerian till entreprenörer som ska gräva och så vidare. Under etableringsfasen skapar ett projekt likt det här tillväxt i sig och det är inte något att förringa heller, säger Mattias Fredriksson.

