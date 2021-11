Landets högste militär besökte Kalmar

Med ett fast handslag, “jag tar alltid i hand”, välkomnar landets högste militär vår tidning. Detta trots besked om ökad smittspridning. Det är en till synes nöjd befälhavare som sitter bekvämt tillbakalutad med korslagda ben i en fåtölj. Platsen är Kalmarsalen där precis rikshemvärnstinget håller på att avslutas. Försvarsfrågan var viktiga under förra valet. Det var snack om satsningar och om medlemskap i Nato. Sedan lade sig debatten. Det verkade finnas en samsyn och nu Det finns beslut om fem nya regementen och en flygflottilj. – Vi har nog inte sett något liknande när det gäller upprustning sedan 1950-talet, säger han. Då var det kallt krig. Två block. Warszawapakten mot Nato. I dag är läget mer komplicerat. ÖB nämner de senaste oroligheterna vid gränsen mot Belarus som kan eskalera, kriget “ja jag kallar det för krig” på Krimhalvön. Oroligheter i många afrikanska länder, osäkerhet runt Storbritanniens utträde ur EU, Arktisk som blir en alltmer intressant region för omvärlden. Myndigheter behöver samarbeta Världen är allt mer komplicerad vilket ställer andra krav, inte bara på försvaret utan på andra samverkande myndigheter. Man pratar mycket om hybridkrig att cyberattacker kommer att bli allt vanligare. Och då behövs samarbete med andra. Men det är också det till synes eviga hotet från andra sidan Östersjön. Ryssland kraftsamlar och rustar. Östersjön kan bli en geopolitisk alltmer intressant region. Där landet i öst måste skydda transporter via innanhavet vilket vid en konflikt kan leda till konfrontationer. Parkeringen vid Elevatorkajen var under lördagen fylld med beväpnade militärer, bandvagnar och gröna tält. Totalt fanns det 132 hemvärnssoldater runt Kalmarsalen under lördagen. Det handlade ting där viktiga beslut ska fattas och inte någon försvarsövning. – Jag kan inte nog understryka hemvärnets betydelse. De är oerhört viktiga för försvaret men också för samhället i stort. Det är ofta hemvärnet rycker ut vid bränder, översvämningar och hjälper till att leta efter försvunna personer.