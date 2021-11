17 döda i trafiken under oktober månad – transportstyrelsen påminner om reflexer

Statistik från Transportstyrelsen visar att 17 personer omkom i trafiken under oktober månad. Foto: Transportstyrelsen/Pressbild

Enligt statistik från Transportstyrelsen omkom 17 personer i trafiken under oktober månad. Det är fem fler än oktober förra året, men något färre omkomna än genomsnittet för oktober månad de senaste fem åren, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

17 personer omkom, och 1182 personer skadades i trafiken under oktober månad enligt Transportstyrelsen. Av de 17 omkomna var 10 män och 7 kvinnor. Av de omkomna färdades 8 personer i personbil, medan 3 var motorcyklister och 3 fotgängare eller cyklister.

– Så här års ökar halk- och påkörningsolyckorna, enligt vår olycksdatabas Strada. Vi vill påminna om hur viktigt det är att använda halkskydd och reflexer när du går eller cyklar i trafiken. Reflexer kan rädda liv på oskyddade trafikanter. Samtidigt behöver bilister vara särskilt uppmärksamma på fotgängare och cyklister när det är mörkt ute, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen i pressmeddelandet.

Under 2021 har det under perioden januari -oktober omkommit 161 personer i trafiken, viket är något lägre än under samma period förra året, och 24 procent längre än genomsnittet de senaste fem åren.