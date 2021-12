V vill inte stödja flygplats och anklagar KD för hyckleri

Vänsterpartiet röstade emot att regionen skulle köpa in sig i flygplatsen. De menar att de kostar mer än bara köpet. Nu anser de att de hade rätt och anklagar KD för hyckleri.

Vår tidning har i flera artiklar skrivit om hur region Kalmar län och Kalmar kommun vill gå in och täcka det underskott som Kalmar Öland Airport befarar kommer belasta årets budget. Förslaget är att parterna går in med 14 miljoner var. MP och KD har protesterat. – Det är intressant att KD rasar som är såna flygkramare. Vi var det enda partiet som röstade emot inköpet av flygplatsen och som ifrågasatt både Kalmar Öland Airport och alla andra partiers yttrande och vurmande för att behålla Bromma, säger Linda Fleetwood (V) regionråd. Kostar mer än bara inköpet Hon menar att de varnade för att flygplatsen kommer att kosta mer än bara inköpet. Att de nu är gisslan och kommer att få gå in med mer stödpengar. Att flygplatsen inte kan bära sina egna kostnader och att ägarna får bidra med driftpengar. – Hur regionen än gör förlorar vi ekonomiskt. Vi anser det nödvändigt att göra en analys där man tar med minskat vardagsflygande, vilket är en trolig konsekvens för klimatet och nya digitala möjligheter. Tar vi inte med det scenariot kommer vi troligen fortsätta att ge stöd med skattemedel.