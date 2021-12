Premiär för levande julkrubba i Vimmerby på julafton

Ingela Gustafsson och Maria Bengtsson, mor och dotter, bjöd i tio års tid in till levande julkrubba i Vena kyrka på julaftonsförmiddagen och det sista evenemanget var 2018.

Sedan två år tillbaka är Ingela Gustafsson anställd som församlingsassistent i Vimmerby Pastorat och hon tar med sig den populära traditionen till Vimmerby kyrka. ¨

På julafton blir det levande julkrubba i kyrkan som fylls med barn, ungdomar, föräldrar och mor- och farföräldrar.

– Sista gången i Vena var det jättemånga besökare. Levande julkrubba har en lång tradition och är populärt även om det är samma repertoar och alla vet vad som händer. Jag och Maria är ett så bra team och känner varandra väl. Det är en familjär julkrubba, säger Ingela Gustafsson.

"Ligger mig varmt om hjärtat"

Den första julkrubban skulle egentligen ha varit i fjol om det inte vore för coronapandemin som satte stopp för det.

– Vi hade laddat för 2020 och många av de som hjälpte till med julkrubban i Vena sa att de skulle följa med. Det är klart att det blir svårare när man har varit borta från det ett tag. Vi har ändå fått ihop 12–13 personer, både nya och gamla deltagare, som hjälper till i årets spel. Många har sagt att det är en tradition som de vill vara med på, säger Ingela Gustafsson.

Maria Bengtsson agerar berättare och förmedlar information om vad julen innebär och vad som händer under julen medan tomten kommer in och tror att det är tomtens födelsedag. Marlene Karlström är med under hela julkrubban och uppträder med tre sånger.

– Den levande julkrubban ligger mig varmt om hjärtat. Jag kan ärligt säga att det är lite stressigt i och med att det är mycket man ska tänka på i förberedelsearbetet. För mig är det en bra början på julen trots att jag jobbar. Det är så himla kul och man ser att alla ställer upp.

Det krävs vaccinationsbevis och legitimation för att komma in på julkrubban i kyrkan.