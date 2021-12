50 år sedan filmen om Emil i Lönneberga – stort firande på Filmbyn

Katthult i Gibberyd utanför Rumskulla ansågs vara den perfekta gården för inspelningen av Emil i Lönneberga. Ägaren Astrid Johansson lånade ut gården till filmteamet och i februari 1971 startade filminspelningen.

Under sommaren spelades de flesta inomhusscenerna in och filmteamet hade sin bas i Mariannelund. Inspelningarna pågick i hela tre år och är förstås en viktig del till Filmbyn Smålands existens.

Den 5 december var det på dagen 50 år sedan den första Emilfilmen hade premiär. Ett 70-tal personer från både när och fjärran deltog i firandet. Under dagen visades filmen vid två tillfällen i biosalongen med såväl vuxna som barn i publiken.

I restaurangen serverades tabberastallrik och hemgjord ostkaka.

"Stämt träff med en kompis"

Flera personer med koppling till inspelningarna var inbjudna. Det handlade om Anna-Greta Langer, dotter till Karin Braf som spelade ett av fattighjonen, Rolf Nordemar, son till producenten Olle Nordemar, Inger Kyllenbeck, statist och Sture Åberg, passare.

Bygdens son Robert Wirensjö, som fick hoppa in för Jan Ohlsson som spelade Emil i Lönneberga under sommaren 1971, fanns också på plats.

– Jag hade stämt träff med en kompis vid kiosken som låg vid biografen och plötsligt tvärnitade en kvinna med sin bil och kom fram med andan i halsen och frågade om jag ville vara med i Emilfilmen, säger Robert och berättar att hela filmteamet fått i uppdrag att ge sig ut på samhället och leta upp någon som liknade Emil, eftersom Janne Ohlsson blivit sjuk och inte kunde filma på några veckor.

Var ett samarbete

Robert Wirensjö fick bland annat spela in scenen där Emil och Alfred simmar i en sjö och under färden till doktorn i Mariannelund, då ansiktet inte syns under soppskålen.

Panelsamtalet om filminspelningen leddes av Anna Hegethorn. Anna Mellergård från Litteraturnod Vimmerby höll i det efterföljande samtalet om barnlitteratur och dagens barnfilm. Barnboksförfattaren Martin Widmark, författare til Lasse-Majas detektivbyrå och mottagare av Smålandsakademins Emilpris 2021, Kristina Alsér, Smålandsakademin och Marlene Ockander, styrelseledamot i Filmbyn Småland deltog.

Dagen genomfödes av ideella föreningen Filmbyn i samarbete med Litteraturnod Vimmerby och Eksjö kommun.