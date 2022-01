Boendeanläggningen satsar halv miljon på kyla i rummen

Med höga utomhustemeperaturer under de senaste somrarna har svalare rum varit något som efterfrågats av gäster på Karaktärshotellet i Vimmerby. För att ytterligare stärka sin klassificiering som fyrstjärnigt boende och på sikt nå högre satsar Björbacken därför nu en halv miljon kronor på en kylanläggning som ska kyla rummen i hotellet.

Fyrstjärniga Karaktärshotellet satsar en halv miljon kronor på ett kylsystem där gästerna själva kan reglera temperaturen på rummen. Det skriver boendeanläggningens ägare Micael Glennfalk i ett pressmeddelande.

”Det har efterfrågats då vi de senaste somrarna haft temperaturer på upp mot 30 plusgrader och det har blivit olidligt varmt för familjer som gästar oss. Nu kan man ha komfortabel kyla i rummet oavsett utetemperatur och man får möjlighet att styra den själv”, skriver Glennfalk.

Satsar på hållbarhet

I en satsning på hållbarhet har Björkbacken sedan tidigare 500 solpaneler som förser anläggningen med elektricitet, och satsningen på kyla i rummen ses även den som ett led i samma anda.

För installation av kylanläggningen har Vimmerbyföretaget Makintjänst Kyla anlitats. Kompressorer ska installeras utomhus, men kommer att byggas in så att de smälter in i fasaden. Arbetet planeras bli färdigt under våren.